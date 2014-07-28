Большую часть медсправок переведут в электронный формат в 2014 году

Ситуацию с введением электронной системы медсправок прокомментировал KM.RU источник в министерстве здравоохранения. «Эта идея существует очень давно. В некоторых медицинских учреждениях Москвы система уже работает и вполне успешно. В базу данных, к которой подключены компьютеры поликлиники, загружена вся информация о пациентах. Пользоваться базой очень удобно: открываешь анкету, а там фото человека, история болезни, диагнозы и прочее. Однако процесс внесения всех данных занимает огромное количество времени. Не думаю, что в этом году большая часть справок будет переведена в электронный формат», — сообщил источник.