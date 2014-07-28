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Большую часть медсправок переведут в электронный формат в 2014 году

28 июля 2014, 17:03
Замдиректора департамента Минздрава Сергей Вылегжанин заявил, что большую часть медсправок в поликлиниках планируется перевести в электронный вид уже в 2014 году. Однако он тут же оговорился, отметив, что дедлайн может быть перенесен на 2015 год.
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Тюмень

В этой связи, как указал представитель ведомства, «в ближайшее время будет полностью переработан приказ в отношении диспансеризации». Об этом передает ИТАР-ТАСС.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал Минздрав, как можно быстрее принять конкретные меры по борьбе с бюрократией. По его словам, сроки внедрения электронной системы и без того слишком затянуты.

«Надо сегодня рассмотреть конкретные меры, чтобы „писанину“ убрать максимально. Мы ставим этот вопрос уже четыре месяца», — подчеркнул Рошаль.

Ситуацию с введением электронной системы медсправок прокомментировал KM.RU источник в министерстве здравоохранения. «Эта идея существует очень давно. В некоторых медицинских учреждениях Москвы система уже работает и вполне успешно. В базу данных, к которой подключены компьютеры поликлиники, загружена вся информация о пациентах. Пользоваться базой очень удобно: открываешь анкету, а там фото человека, история болезни, диагнозы и прочее. Однако процесс внесения всех данных занимает огромное количество времени. Не думаю, что в этом году большая часть справок будет переведена в электронный формат», — сообщил источник.

Фото: vladmedicina.ru

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