Большую часть медсправок переведут в электронный формат в 2014 году

В этой связи, как указал представитель ведомства, «в ближайшее время будет полностью переработан приказ в отношении диспансеризации». Об этом передает ИТАР-ТАСС.
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал Минздрав, как можно быстрее принять конкретные меры по борьбе с бюрократией. По его словам, сроки внедрения электронной системы и без того слишком затянуты.
«Надо сегодня рассмотреть конкретные меры, чтобы „писанину“ убрать максимально. Мы ставим этот вопрос уже четыре месяца», — подчеркнул Рошаль.
Ситуацию с введением электронной системы медсправок прокомментировал KM.RU источник в министерстве здравоохранения. «Эта идея существует очень давно. В некоторых медицинских учреждениях Москвы система уже работает и вполне успешно. В базу данных, к которой подключены компьютеры поликлиники, загружена вся информация о пациентах. Пользоваться базой очень удобно: открываешь анкету, а там фото человека, история болезни, диагнозы и прочее. Однако процесс внесения всех данных занимает огромное количество времени. Не думаю, что в этом году большая часть справок будет переведена в электронный формат», — сообщил источник.
Фото: vladmedicina.ru