Пришло время проверить свою печень

Бесплатное анонимное тестирование на гепатиты на гепатит В и С сможет пройти любой желающий в Консультативно-диагностическом центре 28 июля в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом. За несколько минут по результатам анализа крови, специалисты центра определят, в каком состоянии находится ваша печень.
По статистике в России насчитывается около 3 миллионов человек, инфицированных вирусом гепатита В, и более 5 миллионов больных хроническим гепатитом С. В мире же каждый двенадцатый человек поражен этими вирусами. Вирусные гепатиты — это заболевания печени, которые развиваются под воздействием вируса гепатита В, С или Д.
Хронические вирусные гепатиты — это опасные состояния, которые могут привести к очень тяжелым последствиям. Вирусные гепатиты протекает незаметно и не зря называются «ласковым убийцей» — поражение печени при гепатите быстро прогрессирует у внешне здоровых людей и часто приводит к циррозу печени или даже к гепатоцеллюлярной карциноме. Хронические вирусные гепатиты, в силу особенностей эпидемиологии, поражают чаще всего молодых людей, многие из которых, при отсутствии адекватного лечения, погибают к 40–45 годам от цирроза или рака печени.
«К сожалению, серьезность этой проблемы наше общество не достаточно осознает. Вопреки сложившимся мифам, гепатитами В и С часто заболевают обычные, вполне благополучные люди. В Тюменской области, выявляемость различных форм гепатита по сравнению с другими регионами, здесь достаточно хорошая — 5 случаев на 100 обследованных. Главное, вовремя выявить заболевание и приступить к его лечению», — подчеркнул профессор, доктор медицинских наук, главный врач «Консультативно-диагностического центра» Евгений Чесноков.
Заражение вирусом может произойти во время манипуляций, осуществляемых с повреждением кожных покровов, повторном применении шприцев, гемодиализе, применении бритвенных принадлежностей, акупунктуре, нанесении татуировок и пирсинга, маникюре и педикюре.
Есть и другие способы заражения вирусом гепатита: риск возрастает при внутривенном использовании наркотиков. Примерно в 5% случаев возможна передача вируса от инфицированной матери ребенку при беременности и родах. Риск заражения вирусным гепатитом возможен и при половых контактах.
Именно поэтому очень важно вовремя распознать гепатит и остановить поражение печени. Кроме того, с 28 июля по 3 августа будет работать телефон горячей линии в поддержку по вопросам профилактики и лечения гепатитов, организованный на базе в «Консультативно-диагностического центра». По номеру 8(3452) 20-89-08 на звонки жителей области ответят ведущие специалисты Ассоциации гастроэнтерологов Тюменской области.
Акция пройдет с 10 до 22 часов по адресу: ул. Мельникайте, 117, «Консультативно-диагностический центр», каб.224. Об этом собщает «Тюменское региональное медицинское общество».
Фото: clinic-virtus.com