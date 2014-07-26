Пришло время проверить свою печень

Хронические вирусные гепатиты — это опасные состояния, которые могут привести к очень тяжелым последствиям. Вирусные гепатиты протекает незаметно и не зря называются «ласковым убийцей» — поражение печени при гепатите быстро прогрессирует у внешне здоровых людей и часто приводит к циррозу печени или даже к гепатоцеллюлярной карциноме. Хронические вирусные гепатиты, в силу особенностей эпидемиологии, поражают чаще всего молодых людей, многие из которых, при отсутствии адекватного лечения, погибают к 40–45 годам от цирроза или рака печени.