В Тюмени заработало приложение для записи к врачу

Кроме того, для повышения удобства записи на прием, организованы дополнительные каналы записи через сайт iris72.ru, информационные киоски в поликлиниках, а также, единый центр записи граждан на прием к врачу по телефону 39-33-33. Об этом сообщает информационно-образовательный центр.