nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени заработало приложение для записи к врачу

25 июля 2014, 16:03
Опубликовано мобильное приложение «Медицина 72», с помощью которого любой тюменец может записаться к врачу.
Сюжет
Тюмень

Напомним, в начале июля о появлении такого приложения заявлял временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Якушев. Теперь записаться на прием к врачу можно через любое мобильное устройство с выходом в интернет. Сервис доступен на базе мобильных платформ Android и iOS.

Кроме того, для повышения удобства записи на прием, организованы дополнительные каналы записи через сайт iris72.ru, информационные киоски в поликлиниках, а также, единый центр записи граждан на прием к врачу по телефону 39-33-33. Об этом сообщает информационно-образовательный центр.

Ссылки на приложение на базе Android и на базе iOS.

Фото: med2.ru

#Новости#Мобильное приложение#Врачи#Поликлиника#Тюмень#IOS#Android#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25