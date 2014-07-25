В Тюмени заработало приложение для записи к врачу

Напомним, в начале июля о появлении такого приложения заявлял временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Якушев. Теперь записаться на прием к врачу можно через любое мобильное устройство с выходом в интернет. Сервис доступен на базе мобильных платформ Android и iOS.
Кроме того, для повышения удобства записи на прием, организованы дополнительные каналы записи через сайт iris72.ru, информационные киоски в поликлиниках, а также, единый центр записи граждан на прием к врачу по телефону 39-33-33. Об этом сообщает информационно-образовательный центр.
Фото: med2.ru