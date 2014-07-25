ИКИС предлагает бюджетные места на приоритетные направления

Специалисты этой профессии имеют реальную возможность работать на любых электромонтажных работах, что обеспечивает их востребованность в строительной индустрии как в городах, так и в сельской местности, что особенно актуально для Тюменской области и соседних регионов. Об этом сообщает управление по обеспечению информационной политики ТюмГНГУ.