ИКИС предлагает бюджетные места на приоритетные направления

Набор абитуриентов на 2014–2015 учебный год по профессии «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» осуществляется без вступительных испытаний.
Нормативный срок освоения программы на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) — 10 месяцев.
Объектами профессиональной деятельности профессии являются эксплуатационно-техническое обслуживание, установка, монтаж, наладка и ремонт пожарной и охранно-пожарной сигнализации, а также выполнение вспомогательных работ по данному направлению деятельности.
Возможности трудоустройства после освоения учебной программы самые разнообразные. В первую очередь, это предприятия, осуществляющие организацию, монтаж и обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации, а также любых слаботочных систем. Работодателями обычно выступают государственные и охранные структуры, что обеспечивает высокий уровень заработной платы и своевременную ее выплату.
Специалисты этой профессии имеют реальную возможность работать на любых электромонтажных работах, что обеспечивает их востребованность в строительной индустрии как в городах, так и в сельской местности, что особенно актуально для Тюменской области и соседних регионов. Об этом сообщает управление по обеспечению информационной политики ТюмГНГУ.
Фото: bkgis.ru