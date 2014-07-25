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ИКИС предлагает бюджетные места на приоритетные направления

25 июля 2014, 12:55
Абитуриенты 2014 года имеют уникальную возможность поступить на бюджетные места среднего профессионального образования по профессии «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации». Данное направление подготовки, реализуемое в Нефтегазовом университете, является приоритетным направлением модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.
Сюжет
Тюмень

Набор абитуриентов на 2014–2015 учебный год по профессии «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» осуществляется без вступительных испытаний.

Нормативный срок освоения программы на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) — 10 месяцев.

Объектами профессиональной деятельности профессии являются эксплуатационно-техническое обслуживание, установка, монтаж, наладка и ремонт пожарной и охранно-пожарной сигнализации, а также выполнение вспомогательных работ по данному направлению деятельности.

Возможности трудоустройства после освоения учебной программы самые разнообразные. В первую очередь, это предприятия, осуществляющие организацию, монтаж и обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации, а также любых слаботочных систем. Работодателями обычно выступают государственные и охранные структуры, что обеспечивает высокий уровень заработной платы и своевременную ее выплату.

Специалисты этой профессии имеют реальную возможность работать на любых электромонтажных работах, что обеспечивает их востребованность в строительной индустрии как в городах, так и в сельской местности, что особенно актуально для Тюменской области и соседних регионов. Об этом сообщает управление по обеспечению информационной политики ТюмГНГУ.

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: (3452) 26-42-41 или на сайте.

Фото: bkgis.ru

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