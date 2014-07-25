Газовый заправщик оштрафован на 150 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Тюменский районный суд вынес приговор в отношении 35-летнего жителя Тюмени Евгения Фомина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Как установило следствие, в 2012 году Фомин в нарушение установленных правил безопасности и разрешительных документов организовал в поселке Боровский пункт заправки автомобилей сжиженным углеводородным газом, создав реальную угрозу жизни и здоровью потребителей.
Свою противоправную деятельность он прекратил после пожара, который случился в ночь на 11 сентября 2013 года. Причиной возгорания явилось воспламенение газовоздушной смеси (пропан-бутана), образовавшейся в результате утечки или разгерметизации газового оборудования, находящегося территории заправки. По счастливой случайности никто не пострадал.
Суд назначил Фомину штраф в размере 150 тысяч рублей.