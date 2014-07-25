Газовый заправщик оштрафован на 150 тысяч рублей

Свою противоправную деятельность он прекратил после пожара, который случился в ночь на 11 сентября 2013 года. Причиной возгорания явилось воспламенение газовоздушной смеси (пропан-бутана), образовавшейся в результате утечки или разгерметизации газового оборудования, находящегося территории заправки. По счастливой случайности никто не пострадал.