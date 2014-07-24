Жильцам, которые не установили счетчики, увеличат плату за ЖКХ

По ее словам, субъекты РФ смогут на выбор реализовать одну из двух мер. Например, регион может установить правило, в соответствии с которым вся возникающая разница между объемами фактического потребления коммунальных ресурсов и поставленных коммунальных ресурсов по многоквартирному дому распределяется между собственниками помещений, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учета.