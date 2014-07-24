Жильцам, которые не установили счетчики, увеличат плату за ЖКХ

Об этом рассказала «РИА Новости» директор департамента ЖКХ, энергосбережения и повышения энергоэффективности Минстроя России Оксана Демченко.
«Министерство предлагает до 1 января 2015 года установить повышенные финансовые обязательства по оплате потребленных коммунальных ресурсов для потребителей, у которых не установлены индивидуальные приборы учета при наличии технической возможности их установления», — сказала она.
По ее словам, субъекты РФ смогут на выбор реализовать одну из двух мер. Например, регион может установить правило, в соответствии с которым вся возникающая разница между объемами фактического потребления коммунальных ресурсов и поставленных коммунальных ресурсов по многоквартирному дому распределяется между собственниками помещений, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учета.
Либо же субъект РФ с 1 января 2015 года сможет ввести для жильцов без счетчиков повышающий коэффициент, который ежеквартально будет составлять не менее 30% оплаты коммунальных услуг, отметила Демченко.
Фото: omb-s.ru