Движение курильщиков борется с повышением цен на сигареты

Исполнительный директор движения Андрей Лоскутов отметил, что курильщики согласны с повышением цен на табачную продукцию, однако считают такой рост акцизов необоснованным. «Мы можем платить какую-то часть своей зарплаты за продукты питания, за оплату коммунальных услуг, но мы не можем платить больше того, что у нас есть. Я думаю, что мы направим официальное предложение в министерство финансов», — сказал он. Об этом пишет «РИА Новости».