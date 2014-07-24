Движение курильщиков борется с повышением цен на сигареты

Исполнительный директор движения Андрей Лоскутов отметил, что курильщики согласны с повышением цен на табачную продукцию, однако считают такой рост акцизов необоснованным. «Мы можем платить какую-то часть своей зарплаты за продукты питания, за оплату коммунальных услуг, но мы не можем платить больше того, что у нас есть. Я думаю, что мы направим официальное предложение в министерство финансов», — сказал он. Об этом пишет «РИА Новости».
Напомним, Россия в этом году приняла ряд мер по борьбе с курением, в том числе ужесточила антитабачное законодательство, запретив с 1 июня курить в заведениях общепита, поездах, самолетах, на кораблях дальнего следования, а также выкладывать табачные изделия в магазинах и продавать их в киосках. При этом по данным Всемирной организации здравоохранения, повышение акцизов на табак считается наиболее эффективной мерой по борьбе с табакокурением.
Согласно утвержденной в прошлом году схеме, ставка акциза на сигареты в РФ в 2014 году индексируется до 800 рублей за тысячу штук плюс 8,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1,04 тысячи рублей за тысячу штук. По подсчетам табачных компаний, увеличение акциза на 42% приведет к удорожанию пачки сигарет на 17–21%, причем в основном рост цен затронет дешевые сигареты.
«Вдруг в основных направлениях бюджетной политики, мы обнаруживаем, что предложение делается об изменении стоимости табачной продукции в дорогом сегменте. Те, кто покупает дорогие сигареты, должны будут заплатить вместо шести рублей на каждую пачку примерно 15, те, кто покупает средний сегмент вместо шести — примерно 11–12, те, кто покупают нижний сегмент, вместо шести рублей — девять рублей, — сказал Лоскутов. 45 миллионов курильщиков автоматически объявляются людьми, платящими налог на роскошь», — подчеркнул активист.
По данным движения, 45 миллионов россиян являются курильщиками — это около половины взрослого населения страны. По примерным подсчетам, после повышения акцизов стоимость пачки дорогих сигарет составит около 80 рублей. При этом, как показали опросы, проведенные движением, ежемесячный доход потребителя дорогих сигарет составляет около 25 тысяч рублей.
В 2015 году, как планировалось, акциз должен был вырасти на 20% — до 960 рублей за тысячу сигарет плюс 9% расчетной стоимости, но не менее 1,25 тысячи рублей за тысячу штук. В 2016 году — на 28%, до 1,2 тысячи рублей за тысячу штук плюс 9,5% расчетной стоимости, но не менее 1,6 тысячи рублей за тысячу штук.
Представители Минздрава и депутаты Госдумы выступали за дальнейшее увеличение цен на сигареты в РФ, в том числе путем повышения акцизов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что правительство РФ планирует увеличивать акцизы на дорогие сигареты более быстрыми темпами.
Фото: news.novgorod.ru