Через Тюмень пройдет круглосуточный велопробег по России

Как сообщают в Тюменском городском многопрофильном центре городской администрации, общая протяженность маршрута составляет 9200 километров. Стартовал велопробег 22 июля на Красной Площади в Москве в шесть часов утра, завершиться он должен уже 4 августа. Организован же он таким образом, чтобы гонщики менялись через каждые полтора-два часа днем, а ночью — через шесть часов. Особенность гонки в том, что спортсменам предстоит преодолеть большое количество часовых поясов и климатических зон за максимально короткий срок.