Через Тюмень пройдет круглосуточный велопробег по России

Тюмень завтра, 25 июля, посетят участники самого протяженного безостановочного пробега России «Гонка через Россию — 2014». В нем принимают участие триатлеты Анатолий Нестеров и его напарник из Австрии Андреас Фукс, которые движутся вдоль Транссибирской магистрали круглосуточно в режиме нон-стоп. Тюмень станет для них одним из городов на пути из Москвы во Владивосток.
Как сообщают в Тюменском городском многопрофильном центре городской администрации, общая протяженность маршрута составляет 9200 километров. Стартовал велопробег 22 июля на Красной Площади в Москве в шесть часов утра, завершиться он должен уже 4 августа. Организован же он таким образом, чтобы гонщики менялись через каждые полтора-два часа днем, а ночью — через шесть часов. Особенность гонки в том, что спортсменам предстоит преодолеть большое количество часовых поясов и климатических зон за максимально короткий срок.
В Тюмень велогонщики прибудут со стороны Московского тракта, далее проследуют по улице Федюнинского и направятся в сторону Омска. Судя по треккингу на сайте пробега, в настоящее время путешественники подъезжают к Екатеринбургу.
После посещения Тюмени их путь будет пролегать через Томск, Новосибирск, Иркутск. После этого велосипедисты преодолеют 200 километров вдоль Байкала. Затем отправятся в направлении Амура, вдоль китайской границы от Читы до Хабаровска, мимо Биробиджана. Последний отрезок пути — в южном направлении, почти до северокорейской границы, во Владивосток.
Следует отметить, что первый подобный велопробег прошел в прошлом году и был на 8 километров длиннее. Этот маршрут преодолели четыре австрийских спортсмена за 13 дней, 2 часа и 59 минут.