В Тюмени обнаружили контрафактные автосигнализации

Надо отметить, что настоящие сигнализации изготавливаются на заводе в Санкт-Петербурге. Микросхемы для них выпускаются по специальному заказу на нескольких заводах в Тайване. В Китае они собираются с нарушением технологии. Использование таких сигнализаций не так безобидно, как кажется. В России уже были случаи, когда из-за подобной поддельной продукции происходило возгорание автомобилей.