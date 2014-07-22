В Тюмени обнаружили контрафактные автосигнализации

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, при этом ущерб, нанесенный правообладателю товарного знака Starline, составил около 80 000 рублей. По результатам проверочных мероприятий ООО «НПО „СтарЛайн“» направило благодарственное письмо в адрес Тюменской таможни.
Надо отметить, что настоящие сигнализации изготавливаются на заводе в Санкт-Петербурге. Микросхемы для них выпускаются по специальному заказу на нескольких заводах в Тайване. В Китае они собираются с нарушением технологии. Использование таких сигнализаций не так безобидно, как кажется. В России уже были случаи, когда из-за подобной поддельной продукции происходило возгорание автомобилей.
Специалист фирмы по защите интеллектуальной собственности ООО «НПО «СтарЛайн» советует автовладельцам: во-первых, покупать автосигнализации только у официальных дилеров, во-вторых, в случае покупки автосигнализации на рынке, ознакомиться с сертификатом качества продукции (он у добросовестных продавцов должен быть в наличии), в-третьих, обращать внимание на упаковку — нередко производители контрафактной продукции экономят на ней.
Также следует знать, что на оригинальной сигнализации изображена голограмма с пятиконечной звездой. На подделках голограмма либо вообще отсутствует, либо изображена в виде неразборчивого символа.