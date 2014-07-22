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В многоэтажке Тюмени отключен газ за неуплату

22 июля 2014, 09:12
В многоэтажном доме № 24 по улице Судоремонтной в Тюмени с 16 июля нет горячей воды. Котельная остановлена за долги.

О том, что в десятиэтажном доме нет газа, а соответственно и горячей воды, сообщил житель соседнего дома Александр. «У меня в этом доме живут родители жены. Они сейчас ходят мыться к нам, — рассказал он. — Газ отключен за неуплату».

«Поставка газа была прекращена 16 июля 2014 года, — подтвердили ситуацию в ЗАО „Газпром межрегионгаз Север“. — Между ЗАО „Газпром межрегионгаз Север“ и ООО „УК Регион-Сервис“ заключен договор на поставку природного газа на котельную жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Судоремонтная, 24. Задолженность данного предприятия составляет 1 436 496,90 рублей. Период образования задолженности январь—июнь 2014 года. Договоров с жильцами как с физическими лицами не заключалось».

При этом никакая управляющая организация за домом не числится. Таким образом, чтобы начать снова пользоваться благами цивилизации в это холодное лето, жильцам следует организовать общее собрание, образовать ТСЖ или пригласить управляющую компанию, и решать вопросы долгов.

#Новости#Газпром межрегионгаз Север#Поставка газа#Женя#Общество
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