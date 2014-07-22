Сбербанк расширяет возможности абонентов интернета и кабельного ТВ

«Автоплатеж» в Сбербанке действует для клиентов, оплачивающих услуги крупных региональных провайдеров связи, таких как Дом.ru, ООО «Метросеть-Сургут», ООО «Юграсервистел», ООО «Нэт бай нэт холдинг», Sibercat, ООО «Сибитекс».
«Автоплатеж» освобождает от необходимости самостоятельно оплачивать счета: в установленную дату Сбербанк спишет необходимую сумму с карты клиента, предупредив о списании за день до оплаты. В случае непредвиденных обстоятельств клиент всегда может отменить платеж.
«Автоплатеж» за услуги Интернета и кабельного телевидения дополняет линейку автоплатежей Сбербанка. С помощью этого сервиса можно оплачивать сотовую связь, услуги ЖКХ, дошкольное образование, налоги, а также погашать кредиты других банков. Подключить сервис можно через «Сбербанк Онлайн» или в любом офисе банка.
«Сегодня быть на связи, быть в курсе новостей — ежедневная потребность людей. Используя „Автоплатеж“ для оплаты услуг за Интернет, кабельное телевидение, телефон, клиенты могут не задумываться о сроках платежа и экономить время на посещении банка», — отметила директор управления Банк XXI Западно-Сибирского банка Сбербанка России Татьяна Петрушкина.
Абоненты Дом.ru, ООО «Метросеть-Сургут», ООО «Юграсервистел», ООО «Нэт бай нэт холдинг», Sibercat, ООО «Сибитекс» также могут воспользоваться другими быстрыми и удобными способами оплаты счетов: через личный кабинет «Сбербанк ОнЛ@йн» и терминалы самообслуживания, комиссия не взымается.
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