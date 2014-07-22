Сбербанк расширяет возможности абонентов интернета и кабельного ТВ

«Автоплатеж» за услуги Интернета и кабельного телевидения дополняет линейку автоплатежей Сбербанка. С помощью этого сервиса можно оплачивать сотовую связь, услуги ЖКХ , дошкольное образование, налоги, а также погашать кредиты других банков. Подключить сервис можно через «Сбербанк Онлайн» или в любом офисе банка.