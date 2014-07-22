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Сбербанк расширяет возможности абонентов интернета и кабельного ТВ

22 июля 2014, 13:51
В Западно-Сибирском банке Сбербанка с начала 2014 года зарегистрировано более 111 тысяч активных подписок на услугу «Автоплатеж» по телекоммуникационным услугам.

«Автоплатеж» в Сбербанке действует для клиентов, оплачивающих услуги крупных региональных провайдеров связи, таких как Дом.ru, ООО «Метросеть-Сургут», ООО «Юграсервистел», ООО «Нэт бай нэт холдинг», Sibercat, ООО «Сибитекс».

«Автоплатеж» освобождает от необходимости самостоятельно оплачивать счета: в установленную дату Сбербанк спишет необходимую сумму с карты клиента, предупредив о списании за день до оплаты. В случае непредвиденных обстоятельств клиент всегда может отменить платеж.

«Автоплатеж» за услуги Интернета и кабельного телевидения дополняет линейку автоплатежей Сбербанка. С помощью этого сервиса можно оплачивать сотовую связь, услуги ЖКХ, дошкольное образование, налоги, а также погашать кредиты других банков. Подключить сервис можно через «Сбербанк Онлайн» или в любом офисе банка.

«Сегодня быть на связи, быть в курсе новостей — ежедневная потребность людей. Используя „Автоплатеж“ для оплаты услуг за Интернет, кабельное телевидение, телефон, клиенты могут не задумываться о сроках платежа и экономить время на посещении банка», — отметила директор управления Банк XXI Западно-Сибирского банка Сбербанка России Татьяна Петрушкина.

Абоненты Дом.ru, ООО «Метросеть-Сургут», ООО «Юграсервистел», ООО «Нэт бай нэт холдинг», Sibercat, ООО «Сибитекс» также могут воспользоваться другими быстрыми и удобными способами оплаты счетов: через личный кабинет «Сбербанк ОнЛ@йн» и терминалы самообслуживания, комиссия не взымается.

Более подробная информация — на сайте www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

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