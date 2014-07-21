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Владимир Якушев планирует удвоить рост экономики к 2020 году

21 июля 2014, 11:31
Увеличение экономики Тюменской области в два раза к 2020 году — главная задача, которую ставит перед собой временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Якушев в своей предвыборной программе.
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Тюмень

По его словам, развитие социальных программ, здравоохранения, строительство дорог, газификация населенных пунктов — все это зависит от доходной части бюджета.

«Когда было принято решение об изъятии из нашего бюджета 40% доходной части — это заставило нас более серьезно взглянуть на экономическую ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Никто не придет и не решит за нас все социальные проблемы, с этим мы должны справляться сами», — сказал врио главы региона и добавил, что решение проблем заключается в привлечении инвестиций, создании новых предприятий и развитии уже имеющихся производств.

Как отметил Владимир Якушев, начиная с 2006 года, экономика региона увеличилась в 2,3 раза. Основная задача — удвоить ее к 2020 году. В настоящее время экономика России находится в рецессии, эти процессы отразятся и на Тюменской области. В этой ситуации останавливаться на достигнутых позициях нельзя, необходимо активно работать и продолжать рост такими же темпами.

«События на Украине разворачиваются по сложному сценарию, обсуждается введение новых санкций против России. Это, в любом случае, не на пользу развитию нашей экономики. Но, тем не менее, если мы не будем ставить амбициозные задачи, выше поднимать планку, двигаться вперед, то задачи и проблемы социального характера нам будут не по силам», — подчеркнул Владимир Якушев.

Фото: phototyumen.ru

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