Владимир Якушев планирует удвоить рост экономики к 2020 году

По его словам, развитие социальных программ, здравоохранения, строительство дорог, газификация населенных пунктов — все это зависит от доходной части бюджета.
«Когда было принято решение об изъятии из нашего бюджета 40% доходной части — это заставило нас более серьезно взглянуть на экономическую ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Никто не придет и не решит за нас все социальные проблемы, с этим мы должны справляться сами», — сказал врио главы региона и добавил, что решение проблем заключается в привлечении инвестиций, создании новых предприятий и развитии уже имеющихся производств.
Как отметил Владимир Якушев, начиная с 2006 года, экономика региона увеличилась в 2,3 раза. Основная задача — удвоить ее к 2020 году. В настоящее время экономика России находится в рецессии, эти процессы отразятся и на Тюменской области. В этой ситуации останавливаться на достигнутых позициях нельзя, необходимо активно работать и продолжать рост такими же темпами.
«События на Украине разворачиваются по сложному сценарию, обсуждается введение новых санкций против России. Это, в любом случае, не на пользу развитию нашей экономики. Но, тем не менее, если мы не будем ставить амбициозные задачи, выше поднимать планку, двигаться вперед, то задачи и проблемы социального характера нам будут не по силам», — подчеркнул Владимир Якушев.
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