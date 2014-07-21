Владимир Якушев планирует удвоить рост экономики к 2020 году

«Когда было принято решение об изъятии из нашего бюджета 40% доходной части — это заставило нас более серьезно взглянуть на экономическую ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Никто не придет и не решит за нас все социальные проблемы, с этим мы должны справляться сами», — сказал врио главы региона и добавил, что решение проблем заключается в привлечении инвестиций, создании новых предприятий и развитии уже имеющихся производств.