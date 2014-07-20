«Союз» — победитель фестиваля «Голосящий КиВиН-2014»

Команда «Союз» добилась успеха на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН -2014». Тюменские квнщики оправдали надежды болельщиков и привезут из Юрмалы главную награду — «Большого КиВиНа в золотом».
То, что «Союз» — одна из самых поющих команд в современном КВНе, признают как зрители, так и коллеги по сцене. В арсенале тюменцев уже есть награды с юрмальского фестиваля: в 2012 году команда завоевала «Большого КиВиНа в светлом», а год назад привезла «Президентский КиВиН». Без музыки и песен не обходятся и выступления «Союза» в Высшей лиге. Благодаря смелым шуткам и отличному вокалу команда обеспечила себе место в полуфинале «вышки» и не без оснований считается одним из главных фаворитов сезона.
В статусе фаворитов «союзовцы» приехали и на фестиваль «КиВиН-2014». Согласно опросам на сайте amik.ru, победу, а точнее «Большого КиВиНа в золотом», тюменцам прочили даже соперники, признавая «Союз» самой музыкальной командой фестиваля, а Айдара Гараева и Елены Гущиной — обладателями лучших голосов.
При этом конкуренция на фестивале была высокой. За семь наград боролись 17 команд. Среди них было немало новичков, которые могли дать фору бывалым квнщикам. Например, «Сборная города Мурманска» — не самая поющая команда, знающая при этом, чем «взять» зал. Приехали и команды, которым уже не нужно ничего никому доказывать — чемпионы «Высшей лиги» прошлых лет: «Уездный город», «Городъ Пятигорскъ», «Триод и Диод», а также любимцы зрителей — «Днепр», «Кефир», «Парапапарам», «Камызяки».
«Союзу» доверили завершать гала-концерт фестиваля. Тюменцы спели про чернокожего парня, Марину, которая проколола пупок и полярника Анатолия, показали «фокус путина» и рассказали стихотворение «Человек рассеянный». «И все это щедро пересыпано фирменным союзовским дурачеством, почти поровну распределенным среди участников команды. По плотности, музыкальности, проработке и богатству образов — эти шесть человек были сегодня лучшими», — отмечается в онлайн трансляции фестиваля на официальном сайте Международного союза КВН.
Как оказалось, лучшими «союзовцев» признали и члены жюри. Лайма Вайкуле, Пелагея, Олег Знарок, Владислав Третьяк, Валдис Пельш, Игорь Верник, Валерий Сюткин и Юлий Гусман решили, что в Тюмень должен улететь «Большой КиВиН в золотом».
Добавим, что точная дата эфира музыкального фестиваля на Первом канале пока неизвестна, но традиционно его показывают не раньше начала сентября.
Фото с сайта amik.ru