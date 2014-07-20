«Союз» — победитель фестиваля «Голосящий КиВиН-2014»

То, что «Союз» — одна из самых поющих команд в современном КВНе, признают как зрители, так и коллеги по сцене. В арсенале тюменцев уже есть награды с юрмальского фестиваля: в 2012 году команда завоевала «Большого КиВиНа в светлом», а год назад привезла «Президентский КиВиН». Без музыки и песен не обходятся и выступления «Союза» в Высшей лиге. Благодаря смелым шуткам и отличному вокалу команда обеспечила себе место в полуфинале «вышки» и не без оснований считается одним из главных фаворитов сезона.