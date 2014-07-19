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Мобильное приложение подсчитает количество углеводов в пище

19 июля 2014, 15:25
Разработано мобильное приложение для смартфонов, которое автоматически подсчитывает количество углеводов в пище и соответствующее количество инсулина. Программа, названная GoCARB, позволит диабетикам лучше контролировать свою диету и уровень глюкозы в крови.
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Тюмень

Приблизительно 366 миллионов человек во все мире страдают от сахарного диабета. По оценке экспертов Международной федерации диабета (IDF), к 2030 году ожидается увеличение этой цифры до 500 миллионов человек. Диабетикам необходимо контролировать уровень глюкозы в крови с помощью лекарственных препаратов и рассчитывать количество и состав принимаемой пищи таким образом, чтобы после еды этот показатель резко не увеличивался. Углеводы в еде, например, такие как крахмал и различные сахара, являются наиболее важным параметром, повышающим уровень глюкозы в крови после приема пищи.

У здорового человека существует фоновая секреция инсулина и секреция инсулина в ответ на поступление углеводов с пищей (прандиальная секреция). В организме диабетика уровень глюкозы в крови, повышенный после приема углеводов с пищей, необходимо снизить с помощью инъекции инсулина. Правильное количество прандиального инсулина рассчитывают, основываясь на количестве углеводов, которые поступили в организм с пищей, однако сделать точные расчеты сложно даже диабетику со стажем.

Теперь исследователи из Бернского университета создали мобильное приложение GoCARB, которое определяет количество углеводов в блюде и соответствующую дозу инсулина. Эта система распознает продукты питания на тарелке благодаря фотографиям, сделанным на смартфон, и оценивает в них количество углеводов. Также программа приложения автоматически подсчитывает дозу прандиального инсулина.

Пользователь помещается рядом с едой эталонный объект и делает две фотографии на камеру смартфона, при этом продукты питания (мясо, овощи, лапша) распознаются и их форма воссоздается в 3D-формате.

Затем на основе 3D-модели и распознания вида продуктов в блюде рассчитывается объем еды. Информация о природе и объеме пищи, а также наличие в программе базы данных со значениями пищевых продуктов позволяют оценить содержание углеводов в потребляемой еде и оптимальное количество инсулина. Эта система, разработанная для телефонов на базе Android, пройдет тестирование этим летом.

Фото: medportal.ru

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