Мобильное приложение подсчитает количество углеводов в пище

Приблизительно 366 миллионов человек во все мире страдают от сахарного диабета. По оценке экспертов Международной федерации диабета (IDF), к 2030 году ожидается увеличение этой цифры до 500 миллионов человек. Диабетикам необходимо контролировать уровень глюкозы в крови с помощью лекарственных препаратов и рассчитывать количество и состав принимаемой пищи таким образом, чтобы после еды этот показатель резко не увеличивался. Углеводы в еде, например, такие как крахмал и различные сахара, являются наиболее важным параметром, повышающим уровень глюкозы в крови после приема пищи.