Тюмень приняла участников «Бега мира»

«Бег мира» — это международная факельная эстафета дружбы и взаимопонимания, которая вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к гармонии и единству. За время проведения эстафеты с 1987 года Факел мира успел побывать более чем в 140 странах, на 6 континентах, даже на Северном полюсе и в космосе — на орбитальной станции «Мир».
Все участники этой эстафеты — добровольцы. Они в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли. Бегуны готовятся к эстафете за год — тренируются, но, как сказал на пресс-конференции один из участников, пробежать 5–10 километров даже для любителя — не такая уж и трудная задача.
В 2014 году путь эстафеты проходит по территории ста стран. Маршрут российского «Бега мира» проходит через 60 городов, в том числе и через Тюмень. Отметим, что наш город участники эстафеты посетили впервые.
Сегодня утром бегуны отправились дальше по маршруту — в Омскую и Новосибирскую области. Финиш российских веток состоится 8 августа в Томске и там же 9 августа состоится старт международного этапа «Бега мира». Команда бегунов проследует до границы России с Монголией в г. Кяхта республики Бурятия. Далее международная эстафета пройдет по Монголии, Китаю, Японии, Южной Корее, Индонезии, Австралии и доставит факел в Новую Зеландию.
Катя Шимпф