Тюмень приняла участников «Бега мира»

Все участники этой эстафеты — добровольцы. Они в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли. Бегуны готовятся к эстафете за год — тренируются, но, как сказал на пресс-конференции один из участников, пробежать 5–10 километров даже для любителя — не такая уж и трудная задача.