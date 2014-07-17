В Тюмени запущена первая сеть 4G

«Компания запустила покрытие в Тюмени и в районах, где есть пробелы с цифровым неравенством и различного рода монополия. Новые технологии позволяют на 100% конкурировать с проводными сетями. Это дает новый уровень качества электронных услуг как для граждан, которые используют мобильные сервисы, так и для бизнеса, активно развивающегося по всей территории области», — сказал директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев.
По словам директора «МТС Урал» Сергея Кузьмина, запуск сети LTE весьма своевременен для Тюменской области. Согласно статистике спрос на услуги мобильной передачи данных за последние два года вырос в 2,5 раза.
«4G — это новый формат и качество пользования мобильным интернетом. Благодаря высокой скорости и надежному доступу границы между проводным и беспроводным интернетом стираются. Кроме того, эта услуга также привлекательна и для организаций, которые могут создавать свои корпоративные сети вне зависимости от того, в офисе находятся сотрудники или нет. Люди не почувствуют разницы между потреблением стационарного или мобильного интернета», — пояснил он.
В сети 4G или LTE пользователи могут комфортно смотреть потоковое HD-видео с мобильных устройств, удаленно работать с «тяжелыми файлами», принимать участие в вебинарах или видеоконференциях, требующих высоких скоростей и безупречного качества соединения.
Для подключения к сети необходимо установить SIM-карту МТС в устройство, поддерживающее технологию 4G, и автоматически подключится услуга «Доступ в сеть 4G». Кроме того, можно воспользоваться 4G-Wi-Fi-роутером, если ваш смартфон или планшет не поддерживает эту технологию. 4G-Wi-Fi-роутер подключается к сети 4G и может раздавать сигнал по Wi-Fi на 10 устройств одновременно.
Для пользователей тарифы и тарифные опции МТС на услуги передачи данных останутся едиными независимо от того, в какой сети зарегистрирован абонент — 2G, 3G или 4G.
В Тюмени сеть 4G развернута во всех районах города и покрывает более половины его населенной территории, включая аэропорт «Рощино», ж/д вокзал, ТюмГУ, ТюмГНГУ, ЦУМ, Цветной бульвар и другие места. Кроме того, мобильный интернет доступен жителям Тобольска, Ишима и пригородных поселков Тюмени — Богандинский, Боровский, Винзили, Горьковка, Каменка, Каскараа, Мальково, Москвоский, Онохино, Перевалово, Червишево, Яр. До конца текущего года территория действия сети будет расширена, в ее зону попадут села Ембаево и Решетниково.
Фото: uswitch.com