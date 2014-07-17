В Тюмени запущена первая сеть 4G

«4G — это новый формат и качество пользования мобильным интернетом. Благодаря высокой скорости и надежному доступу границы между проводным и беспроводным интернетом стираются. Кроме того, эта услуга также привлекательна и для организаций, которые могут создавать свои корпоративные сети вне зависимости от того, в офисе находятся сотрудники или нет. Люди не почувствуют разницы между потреблением стационарного или мобильного интернета», — пояснил он.