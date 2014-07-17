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Провал асфальта в центре Тюмени устранен

17 июля 2014, 17:08
Аварийно-восстановительные работы на улице Республики, где вчера произошел провал асфальта прямо на дорожном полотне, завершены. Об этом информирует горожан пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
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Тюмень

Напомним, накануне утром горожане уже заметили, что асфальт у Технопарка на улице Республики немного просел, а после обеда он прогнулся и потрескался — образовался небольшой провал. «На улице Республики образовалась просадка грунта возле водопроводной камеры», — так назвал случившееся руководитель пресс-службы «Тюмень водоканал» Иван Камельских.

Специалисты водоснабжающей организации сразу же выехали на место, произвели откачку воды, на что потратилось больше всего времени, и приняли все необходимые меры. В этом время на дороге работал наряд полиции для безопасности дорожного движения.

«В настоящее время движение по участку улицы восстановлено в полном объеме», — сообщает ГИБДД Тюменской области

Фото из архива

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