Провал асфальта в центре Тюмени устранен

Напомним, накануне утром горожане уже заметили, что асфальт у Технопарка на улице Республики немного просел, а после обеда он прогнулся и потрескался — образовался небольшой провал. «На улице Республики образовалась просадка грунта возле водопроводной камеры», — так назвал случившееся руководитель пресс-службы «Тюмень водоканал» Иван Камельских.
Специалисты водоснабжающей организации сразу же выехали на место, произвели откачку воды, на что потратилось больше всего времени, и приняли все необходимые меры. В этом время на дороге работал наряд полиции для безопасности дорожного движения.
«В настоящее время движение по участку улицы восстановлено в полном объеме», — сообщает ГИБДД Тюменской области
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