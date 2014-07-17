Правительство области потратило за полгода 51,6 млрд. рублей

Как следует из отчета Департамента финансов Тюменской области, опубликованного сегодня на сайте правительства региона, доходные поступления превысили расходы на 22 млрд 56 млн рублей и составили 73 млрд 679 млн. Подавляющее большинство средств (95%) поступило в бюджет за счет налоговых поступлений.
В структуре налогов 79% занял налог на прибыль организаций, 11% доходов заплатили физические лица. 4% бюджет получил за счет налогов на имущество организаций, 2% составили акцизы.
Что касается расходов, то за полгода на дорожное строительство и содержание дорог бюджет региона потратил 7 млрд 539 млн рублей, на образование — 10 млрд 856 млн рублей, социальную политику и здравоохранение чуть больше 6 млрд., бюджеты муниципальных образований получили свыше 8,2 млрд. рублей.
Меньше всего Тюменская область израсходовала по статьям «транспорт» и «лесное хозяйство». Первая отрасль получила из бюджета 256 млн рублей, вторая — 450 млн.