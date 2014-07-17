Правительство области потратило за полгода 51,6 млрд. рублей

Что касается расходов, то за полгода на дорожное строительство и содержание дорог бюджет региона потратил 7 млрд 539 млн рублей, на образование — 10 млрд 856 млн рублей, социальную политику и здравоохранение чуть больше 6 млрд., бюджеты муниципальных образований получили свыше 8,2 млрд. рублей.