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Правительство области потратило за полгода 51,6 млрд. рублей

17 июля 2014, 15:23
Расходы бюджета Тюменской области за полугодие составили 51 млрд 623 млн рублей. Больше всего регион потратил на образование, дорожное хозяйство и трансферты в бюджеты муниципальных образований.
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Бюджет

Как следует из отчета Департамента финансов Тюменской области, опубликованного сегодня на сайте правительства региона, доходные поступления превысили расходы на 22 млрд 56 млн рублей и составили 73 млрд 679 млн. Подавляющее большинство средств (95%) поступило в бюджет за счет налоговых поступлений.

В структуре налогов 79% занял налог на прибыль организаций, 11% доходов заплатили физические лица. 4% бюджет получил за счет налогов на имущество организаций, 2% составили акцизы.

Что касается расходов, то за полгода на дорожное строительство и содержание дорог бюджет региона потратил 7 млрд 539 млн рублей, на образование — 10 млрд 856 млн рублей, социальную политику и здравоохранение чуть больше 6 млрд., бюджеты муниципальных образований получили свыше 8,2 млрд. рублей.

Меньше всего Тюменская область израсходовала по статьям «транспорт» и «лесное хозяйство». Первая отрасль получила из бюджета 256 млн рублей, вторая — 450 млн.

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