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«Катись, квадрат — 5»: известны два хэдлайнера

17 июля 2014, 16:05
На фестивале рок-музыки «Катись, квадрат» будет пять хэдлайнеров. Два из них уже известны — группы «Пилот» и «Смысловые галлюцинации».
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Тюмень

На фестивале рок-музыки «Катись, квадрат — 5» будет пять хэдлайнеров. Два из них уже известны — группы «Пилот» и «Смысловые галлюцинации».

«Катись, квадрат» пройдет в Тюмени 23 августа. Место проведения пока не называется, однако известно, что выступать рок-команды будут на городской территории.

По традиции, на фестивале выступят не только звездные команды, но и местные музыканты, которым еще предстоит добиться славы. Уже прошло три отборочных тура, предстоит еще два.

Проходной балл и список групп, которые будут выступать на гала-концерте фестиваля, будут известны по завершению последнего этапа отбора. Сейчас по количеству баллов лидируют «ЧерноКнижниК», Keep noise, The boredom breakers, «Харион», Bad news, Aeterna, «Король-Прав».

Как стало известно корреспонденту NashGorod.ru от источника, близкого к организаторам, с тремя другими хэдлайнерами еще ведутся переговоры. Это — не менее, а то и более, известные и звездные коллективы, чем «Пилот» и «Смысловые галлюцинации».

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