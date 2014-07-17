«Катись, квадрат — 5»: известны два хэдлайнера

Как стало известно корреспонденту NashGorod.ru от источника, близкого к организаторам, с тремя другими хэдлайнерами еще ведутся переговоры. Это — не менее, а то и более, известные и звездные коллективы, чем «Пилот» и «Смысловые галлюцинации».