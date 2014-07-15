Тюменцы выбрали сибирскую рябину зеленым символом области

Жители Тюменской области считают, что растением региона является рябина сибирская — таковы итоги десяти дней онлайн-голосования на сайте всероссийского конкурса «Аллея России». За это растение проголосовали 32,8% из участников голосования.
Суть конкурса «Аллея России» заключается в выборе растений в качестве зеленого символа во всех регионах страны. Его итогами станет высадка Аллеи России из 85 растений в Республике Крым на территории природно-культурного парка в сентябре текущего года. Всего за звание растения растения страны борются более 400 зеленых участников из 85 субъектов федерации.
В Тюменской области жители также выбирают свой зеленый символ. Конкурентами рябины сибирской являются шиповник майский, черемуха обыкновенная, можжевельник обыкновенный и ива майская. На втором месте по итогам 10 дней конкурса шиповник (26% голосов), на третьем черемуха (20,8%).
Голосование стартовало 1 июля, и наиболее активно идет среди населения Уральском, Сибирском и Крымском федеральных округах. В Тюменской области к настоящему моменту проголосовало около 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
В Свердловской области лидирует рябина обыкновенная (44% от числа проголосовавших), в Ямало-Ненецком автономном округе — морошка обыкновенная (41%), в — Ханты-Мансийском автономном округе — сосна кедровая сибирская (60%), в Челябинской области — сосна обыкновенная (35%), в Курганской области — береза Крылова (45%).