Тюменцы выбрали сибирскую рябину зеленым символом области

Суть конкурса «Аллея России» заключается в выборе растений в качестве зеленого символа во всех регионах страны. Его итогами станет высадка Аллеи России из 85 растений в Республике Крым на территории природно-культурного парка в сентябре текущего года. Всего за звание растения растения страны борются более 400 зеленых участников из 85 субъектов федерации.