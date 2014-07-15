Школьные учебники переведут в электронный вид

При этом министр отметил, что данный процесс нельзя расценивать как вытеснение «традиционного», печатного варианта пособий: речь идет о расширении образовательных возможностей школы. «Современное образование должно соответствовать новым условиям с точки зрения технологий, содержания, а также отвечать запросам детей и их интересам», — сказал Ливанов. Об этом пишет «РИА Новости».