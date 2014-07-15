Школьные учебники переведут в электронный вид

«С 1 января следующего года издательства должны будут представлять на экспертизу учебники, существующие как в печатном, так ив электронном виде. Это условие станет обязательным для включения в федеральный перечень учебников»,- цитирует Ливанова пресс-служба министерства.
При этом министр отметил, что данный процесс нельзя расценивать как вытеснение «традиционного», печатного варианта пособий: речь идет о расширении образовательных возможностей школы. «Современное образование должно соответствовать новым условиям с точки зрения технологий, содержания, а также отвечать запросам детей и их интересам», — сказал Ливанов. Об этом пишет «РИА Новости».
Ранее Минобрнауки были подготовлены изменения в порядок формирования Федерального перечня учебников, в которых были определены общие требования к электронной версии: соответствие содержания структуре бумажного учебника, включение необходимого количества мультимедийных или интерактивных элементов, соответствие технологическим требованиям, соблюдение правил безопасности и безвредности для здоровья детей, а также использование общедоступных форматов и технологий.
Однако на сегодняшний день в России отсутствуют четкие правила и стандарты для издательств по созданию, распространению и использованию электронных учебно-методических материалов. Участниками встречи высказали различные рекомендации и предложения по данному вопросу, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Фото: masterotvetov.com