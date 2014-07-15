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Программа «Расширяя горизонты» повышает грамотность осужденных подростков

15 июля 2014, 12:50
Учебная программа губернатора Тюменской области по повышению уровня компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты» обучит подростков, отбывающих наказание в колонии.
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Тюмень

В июле мобильный класс программы отправится в «Тюменскую воспитательную колонию» поселка Винзили. В это исправительное учреждение специалисты едут уже в третий раз.

На данный момент в колонии находятся около 80 несовершеннолетних подростков, которые еще не успели освоить программу. За две недели работы запланировано обучение восьми групп осужденных по базовому и продвинутому курсам, — сообщают на официальном сайте программы «Расширяя горизонты».

В рамках программы подростки смогут получить самую необходимую информацию о работе с персональным компьютером и сетью Интернет. Ребята узнают об устройстве компьютера, а также о безопасности при работе на нем, научатся работать со стандартным приложением Windows и пользоваться всеми возможностями сети Интернет.

Главной целью программы «Расширяя горизонты» является знакомство подростков с новейшими достижениями техники, повышение общего уровня грамотности юных заключенных и их адаптация к современной жизни, которая ждет ребят после выхода из колонии.

Фото: http://sirotinka.ru

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