Программа «Расширяя горизонты» повышает грамотность осужденных подростков

В июле мобильный класс программы отправится в «Тюменскую воспитательную колонию» поселка Винзили. В это исправительное учреждение специалисты едут уже в третий раз.
На данный момент в колонии находятся около 80 несовершеннолетних подростков, которые еще не успели освоить программу. За две недели работы запланировано обучение восьми групп осужденных по базовому и продвинутому курсам, — сообщают на официальном сайте программы «Расширяя горизонты».
В рамках программы подростки смогут получить самую необходимую информацию о работе с персональным компьютером и сетью Интернет. Ребята узнают об устройстве компьютера, а также о безопасности при работе на нем, научатся работать со стандартным приложением Windows и пользоваться всеми возможностями сети Интернет.
Главной целью программы «Расширяя горизонты» является знакомство подростков с новейшими достижениями техники, повышение общего уровня грамотности юных заключенных и их адаптация к современной жизни, которая ждет ребят после выхода из колонии.
Фото: http://sirotinka.ru