Программа «Расширяя горизонты» повышает грамотность осужденных подростков

В рамках программы подростки смогут получить самую необходимую информацию о работе с персональным компьютером и сетью Интернет. Ребята узнают об устройстве компьютера, а также о безопасности при работе на нем, научатся работать со стандартным приложением Windows и пользоваться всеми возможностями сети Интернет.