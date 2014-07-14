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Цена зависимости — жизнь!

14 июля 2014, 11:20
19 июля в библиотеке № 14 по улице Геологоразведчиков состоится видео просмотр «Цена зависимости — жизнь»! Мероприятие пройдет при поддержке Департамента культуры Администрации Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Девятнадцатого июля в библиотеке № 14 по улице Геологоразведчиков состоится видео просмотр «Цена зависимости — жизнь»! Мероприятие пройдет при поддержке Департамента культуры Администрации Тюмени.

Участниками встречи станут тюменские дети и подростки. Целью организаторов видео просмотра является просвещение молодежи о наркомании, наркозависимости и ее страшных проявлениях. Ребятам подробно расскажут о последствиях злоупотребления наркотическими и токсическими средствами.

Главной задачей мероприятия является повышение ценности собственной жизни в глазах подростков и пропаганда здорового образа жизни. Как сообщила заведующая библиотекой — филиалом № 14 Светлана Захарова, для получения полной картины реальной жизни наркозависимых людей, ребятам также будет представлен документальный фильм «Право на жизнь».

После просмотра видео ребята вместе с ведущим подробно разберут и обсудят жизненные ситуации, с которыми ежедневно сталкиваются зависимые люди, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.

Начало мероприятия в 11:00.

Фото: http://nikvesti.com

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