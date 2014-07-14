Девятнадцатого июля в библиотеке № 14 по улице Геологоразведчиков состоится видео просмотр «Цена зависимости — жизнь»! Мероприятие пройдет при поддержке Департамента культуры Администрации Тюмени.
Участниками встречи станут тюменские дети и подростки. Целью организаторов видео просмотра является просвещение молодежи о наркомании, наркозависимости и ее страшных проявлениях. Ребятам подробно расскажут о последствиях злоупотребления наркотическими и токсическими средствами.
Главной задачей мероприятия является повышение ценности собственной жизни в глазах подростков и пропаганда здорового образа жизни. Как сообщила заведующая библиотекой — филиалом № 14 Светлана Захарова, для получения полной картины реальной жизни наркозависимых людей, ребятам также будет представлен документальный фильм «Право на жизнь».
После просмотра видео ребята вместе с ведущим подробно разберут и обсудят жизненные ситуации, с которыми ежедневно сталкиваются зависимые люди, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.
Начало мероприятия в 11:00.
Фото: http://nikvesti.com