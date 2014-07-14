Цена зависимости — жизнь!

Главной задачей мероприятия является повышение ценности собственной жизни в глазах подростков и пропаганда здорового образа жизни. Как сообщила заведующая библиотекой — филиалом № 14 Светлана Захарова, для получения полной картины реальной жизни наркозависимых людей, ребятам также будет представлен документальный фильм «Право на жизнь».