Банкоматы приспособят для слабовидящих людей

«Сегодня шрифт Брайля можно увидеть на кнопках в лифте. Думаю, не составит большого труда со временем сделать доступными и платежные устройства в магазинах, гостиницах, ресторанах. Тогда оплата банковской картой не составит труда. Именно в таких местах все должно меняться, чтобы сломать стереотип об ограниченных возможностях», — отметила автор письма. Об этом пишет RT.