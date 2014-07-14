Банкоматы приспособят для слабовидящих людей

По ее словам, клавиатуры большинства банкоматов не оборудованы рельефно-точечным шрифтом и не оснащены звуковым сопровождением. «При этом модели банкоматов и их программное обеспечение весьма различаются, и человеку, „живущему наощупь“, каждый раз приходится заново адаптироваться к конкретной модели или программе банкомата», — говорится в обращении, которое цитирует «Российская газета».
Необходимо также сделать в банкоматах сервис голосовых подсказок, чтобы незрячий человек смог без проблем узнать, где расположена та или иная кнопка.
«Сегодня шрифт Брайля можно увидеть на кнопках в лифте. Думаю, не составит большого труда со временем сделать доступными и платежные устройства в магазинах, гостиницах, ресторанах. Тогда оплата банковской картой не составит труда. Именно в таких местах все должно меняться, чтобы сломать стереотип об ограниченных возможностях», — отметила автор письма. Об этом пишет RT.
В свою очередь в Центробанке эту идею готовы поддержать. «Банк России будет оказывать поддержку реализации аналогичных проектов», — сказали изданию в регуляторе.
Отметим, опыт подобной модернизации банкоматов в России уже был во время проведения Олимпийских игр в Сочи. Тогда 795 банкоматов и платежных терминалов адаптировали для маломобильных групп населения. Там появились голосовые и световизуальные оповещения, специальная клавиатура с телефонной раскладкой и системами тактильных идентификаторов, в том числе шрифтом Брайля.
Фото: avtomat-kx.livejournal.com