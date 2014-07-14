«Априори FM» покидает радиоволны

«У меня нет полномочий озвучивать обстоятельства, которые вынудили станцию покинуть радиоэфир, — отметил Николай, — но это не из-за нерентабельности. Как могли заметить наши слушатели, рекламы у нас стало в разы больше, чем было. Формат „Априори FM“ востребован, наши слушатели самые преданные и самые горячо нами любимые!»