«Априори FM» покидает радиоволны

Если раньше бодрую и энергичную музыку можно было слушать, настроившись на волну 106.5 FM, то сейчас любимую радиостанцию вы найдете только онлайн.
«Формат „Априори FM“ востребован, наши слушатели самые преданные и самые горячо нами любимые!»
«Надоела реклама, боязнь сказать что-то лишнее, „запикивание“, помехи… До лучших времен мы уходим онлайн. Заходи на сайт apriorifm.ru и качай файл для прослушивания в интернете», — говорится в аудиопослании, размещенном в группе радиостанции «ВКонтакте».
Финансировать вещание «Априори FM» продолжит холдинг «Семерка», рассказал NashGorod.ru редактор радиостанции Николай Павлов.
«У меня нет полномочий озвучивать обстоятельства, которые вынудили станцию покинуть радиоэфир, — отметил Николай, — но это не из-за нерентабельности. Как могли заметить наши слушатели, рекламы у нас стало в разы больше, чем было. Формат „Априори FM“ востребован, наши слушатели самые преданные и самые горячо нами любимые!»