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«Априори FM» покидает радиоволны

14 июля 2014, 15:23
Единственная тюменская радиостанция, на которой можно было услышать местных и мировых рок-исполнителей, «Априори FM» со вторника перестает вещать в радиоэфире.
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Тюмень

Если раньше бодрую и энергичную музыку можно было слушать, настроившись на волну 106.5 FM, то сейчас любимую радиостанцию вы найдете только онлайн.

«Формат „Априори FM“ востребован, наши слушатели самые преданные и самые горячо нами любимые!»

«Надоела реклама, боязнь сказать что-то лишнее, „запикивание“, помехи… До лучших времен мы уходим онлайн. Заходи на сайт apriorifm.ru и качай файл для прослушивания в интернете», — говорится в аудиопослании, размещенном в группе радиостанции «ВКонтакте».

Финансировать вещание «Априори FM» продолжит холдинг «Семерка», рассказал NashGorod.ru редактор радиостанции Николай Павлов.

«У меня нет полномочий озвучивать обстоятельства, которые вынудили станцию покинуть радиоэфир, — отметил Николай, — но это не из-за нерентабельности. Как могли заметить наши слушатели, рекламы у нас стало в разы больше, чем было. Формат „Априори FM“ востребован, наши слушатели самые преданные и самые горячо нами любимые!»

#Новости#Тюмень#Радио Априори#Радио#Ирина#Культура
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