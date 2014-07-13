Руководству ГИБДД жаловались на сбои в системе и отсутствие разворотов на объездной

В минувшую пятницу прием проводили начальник ОГИБДД УМВД России по Тюмени Александр Селюнин, заместитель командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области Дмитрий Антохин, врио начальника отделения дорожного надзора ГИБДД майор полиции Алексей Градовских, а также представители департамента безопасности жизнедеятельности, департамента инфраструктуры и транспорта и руководители всех четырех управ города.
Тюменцев волновали и оптимизация дорожного движения, и система оплаты штрафов. Многие для этого пользуются интернетом и зачастую наблюдают перебои в работе сайта. Один водитель пожаловался, что по информации, размещенной в интернете, он оказался лишенным прав. Представители ГИБДД на месте проверили данную информацию и выяснили, что это не так, просто в системе произошел сбой.
Целая группа молодых людей принесла 11 вопросов, среди которых были и выделение на конкретных участках дорог дополнительных полос, и перенос пешеходных переходов. Например, на улице Белинского, на не таком уж длинном отрезке, целых четыре «зебры». Это удобно пешеходам — они готовы хоть каждые 10 метров дорогу переходить, но неудобно водителям — нужно постоянно притормаживать и быть предельно внимательным на протяжении всей улицы. Они же предложили сменить режим работы светофора на улице Барнаульской у дома № 32 — с круглосуточного на мигающий желтый по ночам.
Один мужчина, автомобиль которого эвакуировали однажды, попросил сделать более понятной схему его возвращения со штрафстоянки, так как никто не мог дать ему внятных объяснений, а только гоняли из ведомства в ведомство.
Поднимали горожане и вопросы об отсутствии разворотов на объездной, в районе ТЭЦ-2 и Пермякова. Но для этого нужны переходно-скоростные полосы, которых там нет, отметили сотрудники ГИБДД. Поговорили и появлении выделенной полосы для общественного транспорта, которая появится в конце июля на улице Широтной и Пермякова.
Видео Сергея Шарапова