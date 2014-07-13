Руководству ГИБДД жаловались на сбои в системе и отсутствие разворотов на объездной

Целая группа молодых людей принесла 11 вопросов, среди которых были и выделение на конкретных участках дорог дополнительных полос, и перенос пешеходных переходов. Например, на улице Белинского, на не таком уж длинном отрезке, целых четыре «зебры». Это удобно пешеходам — они готовы хоть каждые 10 метров дорогу переходить, но неудобно водителям — нужно постоянно притормаживать и быть предельно внимательным на протяжении всей улицы. Они же предложили сменить режим работы светофора на улице Барнаульской у дома № 32 — с круглосуточного на мигающий желтый по ночам.