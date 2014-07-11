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Тюменцы стали реже заключать браки

11 июля 2014, 16:46
Итоги первого полугодия 2014 говорят о том, что у управления ЗАГС Тюменской области есть работа. За этот период почти по всем видам регистрации актов гражданского состояния заметен рост, а вот браков стало на 4,6% меньше, чем в прошлом году.

Младенцев в Тюменской области за 6 месяцев зарегистрировано 12109 — это на 7,3% больше аналогичного периода. Актов о смерти зарегистрировано 8270. Но демографическая ситуация в области считается положительной, так как актов о рождении на 3839 больше.

Портит положительную картину тот факт, что тюменцы стали чаще расторгать семейные союзы — на 1,8% больше, чем за полгода 2013. Поженились с начала года 5502 пары, а расстались официально — 3916.

Удивительно, но на 10% участился запрос о смене имени. За полгода сменили имя 437 — и это больше, чем в прошлогоднем периоде, и эта тенденция наблюдается уже несколько лет, сообщает управление ЗАГС Тюменской области.

Регистрация усыновления и удочерения увеличилась в полугодии на 6,1%. 87 ребят попали в новые семьи.

Госрегистрация установления отцовства в отчетный период выросла на 2,2% и составила 1817 актов.

Всего в области за полгода составлено 32138 актов гражданского состояния и это на 2,3% больше, чем в аналогичный период 2013 года.

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