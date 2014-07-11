Тюменцы стали реже заключать браки

Итоги первого полугодия 2014 говорят о том, что у управления ЗАГС Тюменской области есть работа. За этот период почти по всем видам регистрации актов гражданского состояния заметен рост, а вот браков стало на 4,6% меньше, чем в прошлом году.