Тюмень впервые примет эстафету «Бег мира»

В 2014 году маршрут эстафеты «Бег Мира» проходит по территории 100 стран, в том числе по 49 европейским государствам. Старт «Бегу мира» в этом году был дан 21 февраля в Португалии. По территории Российской Федерации эстафета проходит по нескольким направлениям: Южная ветка — стартовала в Сочи (9 мая); Каспийская ветка — старт в Астрахани (13 мая); Западная ветка — старт в Смоленске (1 июня); Северная ветка — старт в Санкт-Петербурге (1 июня); Восточная ветка — старт во Владивостоке (23 июня); Казахстанская ветка — от границы с Казахстаном (принятие факела от казахстанской команды в районе Павлодара 29 июля); Европейская ветка — от границы с Польшей (встреча с европейской командой в Калининградской области 10 августа).