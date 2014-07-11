Тюмень впервые примет эстафету «Бег мира»

В России «Бег мира» проводится с 1991 года, но через Тюмень его маршрут пройдет впервые. 17 июля к 17.00 19 участников эстафеты доставят Факел мира в наш город. Встреча бегунов будет проходить на 2 км Червишевского тракта, сообщили в тюменском многопрофильном центре. 18 июля в 9.00 от 6 км Ялуторовского тракта (объездная дорога г. Тюмени) участники эстафеты «Бег мира» отправятся далее по маршруту, пролегающему через Омскую, Новосибирскую и Томскую области.
В 2014 году маршрут эстафеты «Бег Мира» проходит по территории 100 стран, в том числе по 49 европейским государствам. Старт «Бегу мира» в этом году был дан 21 февраля в Португалии. По территории Российской Федерации эстафета проходит по нескольким направлениям: Южная ветка — стартовала в Сочи (9 мая); Каспийская ветка — старт в Астрахани (13 мая); Западная ветка — старт в Смоленске (1 июня); Северная ветка — старт в Санкт-Петербурге (1 июня); Восточная ветка — старт во Владивостоке (23 июня); Казахстанская ветка — от границы с Казахстаном (принятие факела от казахстанской команды в районе Павлодара 29 июля); Европейская ветка — от границы с Польшей (встреча с европейской командой в Калининградской области 10 августа).
Финиш российских веток состоится 8 августа в Томске и там же 9 августа состоится старт международного этапа «Бега мира». Команда бегунов проследует до границы России с Монголией в г. Кяхта республики Бурятия. Далее международная эстафета пройдет по Монголии, Китаю, Японии, Южной Корее, Индонезии, Австралии и доставит факел в Новую Зеландию.
В тюменском многопрофильном центре отметили, что «Бег мира» проходит непрерывно в светлое время суток от города к городу, от страны к стране. Участники эстафеты преодолевают дистанцию бегом и в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ добра и воли.
За время проведения эстафеты с 1987 года Факел Мира побывал более чем в 140 странах на шести континентах — в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, а также в космосе на орбитальной станции «Мир» и на Северном полюсе. За всю историю «Бега мира» участие в нем приняли более шести миллионов человек.