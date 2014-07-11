Россияне смогут получить визу в Индию в аэропорту прилета

«Мы хотели бы увеличить число иностранных туристов, посещающих наш штат, в том числе из России. В этой связи мы, конечно, приветствуем идею выдачи россиянам виз в Индию по прилету в аэропорт», — цитируют главу правительства штата Химачал-Прадеш Вирбхадра Сингха информагентства. Ранее министр планирования Индии Раджив Шукла по итогам заседания парламента сообщил, что правительство страны одобрило расширение списка государств, жители которых смогут получать визу в страну в аэропорту прилета. Предположительно, в список стран будут включены 180 стран, в том числе и Россия, то есть почти все государства мира; не войдут в него Иран, Китай, Пакистан, Шри-Ланка и несколько других, пишет «Российская газета».
Сейчас для получения визы в Индию россиянам необходимо заполнить анкету, предоставить авиабилеты по всему маршруту путешествия, подтверждение бронирования гостиницы и подать документы в визовые центры. Это усложняет возможность поездки путешественникам, особенно из российских регионов.
«Я считаю, что введение визы по прилету в Индию значительно упростит жизнь туристам и облегчит въезд в страну. Хотя сам по себе список документов для получения индийской визы вполне стандартен, существуют определенные сроки, в которые нужно успеть подать документы плюс время на их пересылку, это в некоторой степени ограничивает выбор туристов. В то же время, если человек выбрал именно эту страну для посещения, вряд ли его стремление остановят визовые формальности… Я сама была в Индии два раза и оба раза приходилось „побегать“ с визами. В нашем агентстве в Индию достаточно много заявок, поэтому это упростит жизнь и нам в том числе», — говорит директор туристической компании Weekend Евгения Мурзина.
По информации некоторых СМИ, россияне смогут начать получать визу по прилету уже в конце этого года. Перед этим нашим туристам необходимо будет заполнить анкету в интернете за пять дней до начала поездки в Индию. В посольстве Индии в Москве пока не дают комментарии по этой теме, уточняет «РГ».