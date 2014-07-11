Россияне смогут получить визу в Индию в аэропорту прилета

«Я считаю, что введение визы по прилету в Индию значительно упростит жизнь туристам и облегчит въезд в страну. Хотя сам по себе список документов для получения индийской визы вполне стандартен, существуют определенные сроки, в которые нужно успеть подать документы плюс время на их пересылку, это в некоторой степени ограничивает выбор туристов. В то же время, если человек выбрал именно эту страну для посещения, вряд ли его стремление остановят визовые формальности… Я сама была в Индии два раза и оба раза приходилось „побегать“ с визами. В нашем агентстве в Индию достаточно много заявок, поэтому это упростит жизнь и нам в том числе», — говорит директор туристической компании Weekend Евгения Мурзина.