На «Солнечном» рынке поймали торговцев насваем

«В ходе рейда была выявлена точка по распространению насвая, принадлежащая ИП Исмаилову, где было изъято более 5 килограмм вещества. По результатам рейда к административной ответственности была привлечена продавщица овощного ларька», — сообщают в «Общественном контроле».
«Этот рейд стал вторым на этой неделе (первый был на Центральном рынке — прим.ред.), — говорит руководитель проекта „Общественный контроль“ Кирилл Харитонов, — Очень порадовала реакция администрации рынка „Солнечный“. Ее представители были неприятно удивлены, что на их территории происходит продажа запрещенных веществ. Начальник службы безопасности обещал дополнительно оштрафовать владельца торговой точки и предложил дальнейшее сотрудничество по борьбе с продажей насвая и других запрещенных веществ. Если бы сотрудники других рынков Тюмени реагировали на правонарушения на их территории подобным образом, то проблема торговли насваем решилась бы гораздо быстрее».
Заместитель исполнительного директора администрации рынка по корпоративному контролю Дмитрий Берков, в свою очередь, сообщил, что в рамках рейда «общественников» были выявлены граждане из других городов — Челябинска и Екатеринбурга, торгующие насваем на территории рынка. «И полиция ничего сделать не может — насвай не является наркотиком, — говорит Дмитрий Александрович, — Но в этом деле разбирается служба наркоконтроля».