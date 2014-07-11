На «Солнечном» рынке поймали торговцев насваем

«Этот рейд стал вторым на этой неделе (первый был на Центральном рынке — прим.ред.), — говорит руководитель проекта „Общественный контроль“ Кирилл Харитонов, — Очень порадовала реакция администрации рынка „Солнечный“. Ее представители были неприятно удивлены, что на их территории происходит продажа запрещенных веществ. Начальник службы безопасности обещал дополнительно оштрафовать владельца торговой точки и предложил дальнейшее сотрудничество по борьбе с продажей насвая и других запрещенных веществ. Если бы сотрудники других рынков Тюмени реагировали на правонарушения на их территории подобным образом, то проблема торговли насваем решилась бы гораздо быстрее».