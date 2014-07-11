Бесплатные музыкальные мастер-классы — в эти выходные

«Летняя музыкальная школа» — это событие уникального для Тюмени формата. Школа представляет собой смесь творческой встречи, концерта, лекции и интерактивного тренинга, где участники могут сами попробовать научится играть на инструменте, сообщает «Романтик саунд».
12 июня с 14 до 15 пройдет мастер-класс по скрипке, басу, контрабасу; с 15 до 17 — по перкуссии. С 17:00 до 17:30 с тюменцами поделятся секретами, как организовать музыкальное мероприятие. Все мастер-классы пройдут в конференц-зале Тюменской областной научной библиотеки (Орджоникидзе, 59). Вход свободный, при себе иметь паспорт или читательский билет.
13 июня с 15 до 16 часов в концертно-развлекательном зале «Байконур» (Ленина, 4) расскажут о работе с барабанной установкой, мастер-класс называется «Тяжелые ритмы». Вход также свободный.
От организаторов проекта: «Для себя мы видим три задачи проекта: во-первых, продвижение тюменских музыкантов и педагогов, во-вторых, знакомство тюменцев с новыми интересными музыкальными направлениями и течениями (от классики, джаза до современной музыки), и в-третьих, у нас есть острое желание, чтобы в Тюмени было как можно больше не только гитаристов, но и басистов, барабанщиков, пианистов, скрипачей, саксофонистов и музыкантов, играющих на других музыкальных инструментов».
Проект продлится с 12 июля до 10 сентября.