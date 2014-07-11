Бесплатные музыкальные мастер-классы — в эти выходные

От организаторов проекта: «Для себя мы видим три задачи проекта: во-первых, продвижение тюменских музыкантов и педагогов, во-вторых, знакомство тюменцев с новыми интересными музыкальными направлениями и течениями (от классики, джаза до современной музыки), и в-третьих, у нас есть острое желание, чтобы в Тюмени было как можно больше не только гитаристов, но и басистов, барабанщиков, пианистов, скрипачей, саксофонистов и музыкантов, играющих на других музыкальных инструментов».