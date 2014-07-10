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Молодые люди ныряли в Иртыш с баржи — один утонул

10 июля 2014, 11:22
Водолазы тобольского отряда ТОСЭР подняли со дна Иртыша тело молодого человека. Он нырял в реку с баржи и утонул.

Компания молодых людей отдыхала на берегу Иртыша. В какой-то момент захотелось экстрима, и парни начали нырять в воду со стоящей на реке баржи. Когда один из приятелей не вынырнул, остальные поняли, что дело плохо. 8 июля водолазы ТОСЭР обнаружили тело молодого человека под баржей и достали его на берег.

«Спасатели в очередной раз призывают граждан быть сознательными и купаться только в официально разрешенных местах. Кроме того, во время отдыха у реки или озера следует отказаться от горячительных напитков. Вода ошибок не прощает», — отметили в пресс-центре Тюменской областной службы экстренного реагирования.

#Новости#Утопленники#Спасатели#Таня#Происшествия
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