Молодые люди ныряли в Иртыш с баржи — один утонул

Компания молодых людей отдыхала на берегу Иртыша. В какой-то момент захотелось экстрима, и парни начали нырять в воду со стоящей на реке баржи. Когда один из приятелей не вынырнул, остальные поняли, что дело плохо. 8 июля водолазы ТОСЭР обнаружили тело молодого человека под баржей и достали его на берег.