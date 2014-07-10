Молодые люди ныряли в Иртыш с баржи — один утонул

Компания молодых людей отдыхала на берегу Иртыша. В какой-то момент захотелось экстрима, и парни начали нырять в воду со стоящей на реке баржи. Когда один из приятелей не вынырнул, остальные поняли, что дело плохо. 8 июля водолазы ТОСЭР обнаружили тело молодого человека под баржей и достали его на берег.
«Спасатели в очередной раз призывают граждан быть сознательными и купаться только в официально разрешенных местах. Кроме того, во время отдыха у реки или озера следует отказаться от горячительных напитков. Вода ошибок не прощает», — отметили в пресс-центре Тюменской областной службы экстренного реагирования.