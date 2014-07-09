Угонщик тракторов пойдет под суд

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 (угон) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон).
Как установлено расследованием, ночью 15 мая пьяный Пальянов, гуляя по городу с битой, увидел на парковке у торгово-развлекательного центра два стоявших трактора «Беларус». Мужчина ранее обучался на тракториста и знал, как завести трактор без ключа, в связи с чем решил угнать «Беларус» и покататься на нем, сообщают в пресс-службе прокуратуры области.
Пальянов разбил битой стекло в первом тракторе, но дверь открыть не смог. Тогда мужчина проник во второй трактор и поехал на нем кататься в сторону Верхнего Бора, где трактор у него заглох, и он его бросил.
15 мая «Беларус» был найден. По оставленным отпечаткам пальцев установили Пальянова. В ходе расследования он рассказал, что в 2011 году угнал еще один трактор «Беларус» от того же торгового центра.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 1 ст. 166 УК предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.