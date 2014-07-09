Угонщик тракторов пойдет под суд

Как установлено расследованием, ночью 15 мая пьяный Пальянов, гуляя по городу с битой, увидел на парковке у торгово-развлекательного центра два стоявших трактора «Беларус». Мужчина ранее обучался на тракториста и знал, как завести трактор без ключа, в связи с чем решил угнать «Беларус» и покататься на нем, сообщают в пресс-службе прокуратуры области.