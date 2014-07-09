Пикет в помощь Донбассу пройдет в центре Тюмени

На пикете будут присутствовать люди, побывавшие в «Новороссии», которые знают о ситуации не понаслышке и расскажут о ней. Участники пикета: группы активистов Национально-Освободительного движения (НОД), тюменского отделения партии Великое Отечество (ПВО).
Справка
Новороссия — непризнанное государственное образование в Восточной Европе. О создании государства было объявлено 24 мая 2014 года в результате объединения самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. (из Википедии)
«Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках (Новороссия, бывший Юго-Восток Украины) происходит геноцид мирного населения, надвигается гуманитарная катастрофа. Каждый из нас может помочь нашим страдающим и сражающимся соотечественникам. В Тюмени, как и по всей России организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Пикет проводится с целью информирования тюменцев об этом и выражения поддержки страдающим жителям Новороссии», — пишут организаторы пикета.
Мероприятие согласовано с властями.
Фото к новости с одиночного пикета в поддержку Украины