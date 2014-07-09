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Пикет в помощь Донбассу пройдет в центре Тюмени

9 июля 2014, 13:10
Санкционированный массовый пикет в поддержку «Новороссии» «Помощь Донбассу. Русские своих не бросают» пройдет 10 июля на площади Единства и согласия с 17 до 19 часов.
Сюжет
Тюмень

На пикете будут присутствовать люди, побывавшие в «Новороссии», которые знают о ситуации не понаслышке и расскажут о ней. Участники пикета: группы активистов Национально-Освободительного движения (НОД), тюменского отделения партии Великое Отечество (ПВО).

Справка

Новороссия — непризнанное государственное образование в Восточной Европе. О создании государства было объявлено 24 мая 2014 года в результате объединения самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. (из Википедии)

«Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках (Новороссия, бывший Юго-Восток Украины) происходит геноцид мирного населения, надвигается гуманитарная катастрофа. Каждый из нас может помочь нашим страдающим и сражающимся соотечественникам. В Тюмени, как и по всей России организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Пикет проводится с целью информирования тюменцев об этом и выражения поддержки страдающим жителям Новороссии», — пишут организаторы пикета.

Мероприятие согласовано с властями.

Фото к новости с одиночного пикета в поддержку Украины

#Новости#Пикеты#Украина#Тюмень#Ирина#Общество
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