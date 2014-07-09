Пикет в помощь Донбассу пройдет в центре Тюмени

«Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках (Новороссия, бывший Юго-Восток Украины) происходит геноцид мирного населения, надвигается гуманитарная катастрофа. Каждый из нас может помочь нашим страдающим и сражающимся соотечественникам. В Тюмени, как и по всей России организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Пикет проводится с целью информирования тюменцев об этом и выражения поддержки страдающим жителям Новороссии», — пишут организаторы пикета.