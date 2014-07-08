Жители Тюменской области стали реже оформлять подписки на почте

Впервые за последние пять лет кампания прошла без дотаций на подписку для печатных СМИ как со стороны федерального бюджета, так и со стороны «Почты России». Ранее объем дотаций составлял по 3 млрд рублей в год. Из-за отмены совокупной дотации объемом в 6 млрд рублей подписные тиражи по сравнению со вторым полугодием 2013 года сократились на 20%, против 40%, прогнозировавшихся ранее экспертным сообществом.
В Тюменской области объемы подписных тиражей сократились на 17%, что не превышает средний процент по стране в 20%. Необходимо отметить, что падение подписных тиражей происходило и в условиях сохранения государством дотаций на подписку. В частности, в прошлом году объем подписки на второе полугодие 2013 года уменьшился на 6,5%. При этом в Самарской области упал на 12%, Омской области — на 15%, Москве — на 19%, Нижегородской области — на 7,5%, сообщает Пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».
В компании поясняют, что подписные тиражи в прошлые годы падали в городах с высоким проникновением интернета, позже эта тенденция распространилась на другие регионы страны вне зависимости от роста стоимости подписки. За 2013 год количество пользователей интернета в РФ увеличилось на 5 миллионов человек, при этом за этот же период на 5 миллионов сократилось количество выписываемых через «Почту России» экземпляров газет и журналов.
В крупных городах «Почта России» уже давно утратила монопольное положение как главного «доставщика» печатных СМИ: доля «Почты России» составляла на конец прошлого года 17%, а в целом по стране чуть более 50%. После повышения тарифов «Почты России» на доставку в 2014 году альтернативная подписка и альтернативные способы ее доставки распространились не только на городские газеты, но и на ряд районных изданий. Это привело к дальнейшему уменьшению доли «Почты».
Вместе с тем во исполнение поручения президента, данного после первого Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который прошел 24 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге, работа по поддержке региональным изданиям будет продолжена. По результатам текущего года свыше половины субсидий Роспечати на социально значимые проекты придется на региональные СМИ.