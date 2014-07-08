Жители Тюменской области стали реже оформлять подписки на почте

В компании поясняют, что подписные тиражи в прошлые годы падали в городах с высоким проникновением интернета, позже эта тенденция распространилась на другие регионы страны вне зависимости от роста стоимости подписки. За 2013 год количество пользователей интернета в РФ увеличилось на 5 миллионов человек, при этом за этот же период на 5 миллионов сократилось количество выписываемых через «Почту России» экземпляров газет и журналов.