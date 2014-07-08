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Жители Тюменской области стали реже оформлять подписки на почте

8 июля 2014, 17:01
Печатные СМИ, возможно, стали пользоваться меньшим интересом у жителей Тюменской области. Объемы подписных тиражей, согласно данным «Почты России», сократились на 17%, что не превышает средний процент по стране в 20%. Тем не менее, отказ от подписки на почте не означает, что граждане не получают издания другими поставщиками.

Впервые за последние пять лет кампания прошла без дотаций на подписку для печатных СМИ как со стороны федерального бюджета, так и со стороны «Почты России». Ранее объем дотаций составлял по 3 млрд рублей в год. Из-за отмены совокупной дотации объемом в 6 млрд рублей подписные тиражи по сравнению со вторым полугодием 2013 года сократились на 20%, против 40%, прогнозировавшихся ранее экспертным сообществом.

В Тюменской области объемы подписных тиражей сократились на 17%, что не превышает средний процент по стране в 20%. Необходимо отметить, что падение подписных тиражей происходило и в условиях сохранения государством дотаций на подписку. В частности, в прошлом году объем подписки на второе полугодие 2013 года уменьшился на 6,5%. При этом в Самарской области упал на 12%, Омской области — на 15%, Москве — на 19%, Нижегородской области — на 7,5%, сообщает Пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».

В компании поясняют, что подписные тиражи в прошлые годы падали в городах с высоким проникновением интернета, позже эта тенденция распространилась на другие регионы страны вне зависимости от роста стоимости подписки. За 2013 год количество пользователей интернета в РФ увеличилось на 5 миллионов человек, при этом за этот же период на 5 миллионов сократилось количество выписываемых через «Почту России» экземпляров газет и журналов.

В крупных городах «Почта России» уже давно утратила монопольное положение как главного «доставщика» печатных СМИ: доля «Почты России» составляла на конец прошлого года 17%, а в целом по стране чуть более 50%. После повышения тарифов «Почты России» на доставку в 2014 году альтернативная подписка и альтернативные способы ее доставки распространились не только на городские газеты, но и на ряд районных изданий. Это привело к дальнейшему уменьшению доли «Почты».

Вместе с тем во исполнение поручения президента, данного после первого Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который прошел 24 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге, работа по поддержке региональным изданиям будет продолжена. По результатам текущего года свыше половины субсидий Роспечати на социально значимые проекты придется на региональные СМИ.

#Новости#Почта России#Подписка#Женя#Общество
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