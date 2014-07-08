Финансирование больниц увеличат за счет взносов с зарплат

Если этого не сделать, к 2017 году дефицит превысит 400 миллиардов рублей. В результате на многие виды медицинской помощи попросту не хватит средств, и в больницах «нужно будет резко сокращать койки», объяснил министр.
Сегодня страховые взносы в размере 5,1 процент взимают только с высоких зарплат. Каждый год этот показатель индексируется: сегодня деньги отчисляют, начиная с зарплат в 52 тысяч рублей в месяц, в следующем году это будет 55,7 тысяч.
«Мы предлагаем этот порог, сверх которого сегодня не происходит взимание страховых взносов, убрать, и взносы брать со всей линейки заработных плат», — сказал Силуанов. Предполагается, что таким образом ФОМС получит дополнительные 200 миллиардов рублей в год. Предложение уже одобрили на заседании правительства.
Пока из-за дефицита ФОМС российские больницы испытывают большие проблемы с финансированием. К примеру, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова сообщила в Facebook: «С 1 января к нам в фонд стали поступать обращения из НИИ нейрохирургии им Бурденко. За операции, которые в прошлом году были бесплатными, теперь стали брать с детей деньги. А все потому, что денег спецмедпомощи выделили слишком мало. В РОНЦ, наоборот, уже в мае закончились деньги высокотехнологичной медпомощи на трансплантации костного мозга у детей. Все больницы вокруг взвыли, что денег мало и ни на что не хватает».
Фото: witawt.ucoz.ru