Финансирование больниц увеличат за счет взносов с зарплат

Пока из-за дефицита ФОМС российские больницы испытывают большие проблемы с финансированием. К примеру, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова сообщила в Facebook: «С 1 января к нам в фонд стали поступать обращения из НИИ нейрохирургии им Бурденко. За операции, которые в прошлом году были бесплатными, теперь стали брать с детей деньги. А все потому, что денег спецмедпомощи выделили слишком мало. В РОНЦ, наоборот, уже в мае закончились деньги высокотехнологичной медпомощи на трансплантации костного мозга у детей. Все больницы вокруг взвыли, что денег мало и ни на что не хватает».