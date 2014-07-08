nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Финансирование больниц увеличат за счет взносов с зарплат

8 июля 2014, 15:46
Правительство придумало, как решить проблему дефицита Фонда обязательного медицинского страхования. Власти предлагают взимать страховые взносы со всех зарплат в 2015–2017 годах, чтобы собрать недостающие средства. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает ИТАР-ТАСС.
Сюжет
Тюмень

Если этого не сделать, к 2017 году дефицит превысит 400 миллиардов рублей. В результате на многие виды медицинской помощи попросту не хватит средств, и в больницах «нужно будет резко сокращать койки», объяснил министр.

Сегодня страховые взносы в размере 5,1 процент взимают только с высоких зарплат. Каждый год этот показатель индексируется: сегодня деньги отчисляют, начиная с зарплат в 52 тысяч рублей в месяц, в следующем году это будет 55,7 тысяч.

«Мы предлагаем этот порог, сверх которого сегодня не происходит взимание страховых взносов, убрать, и взносы брать со всей линейки заработных плат», — сказал Силуанов. Предполагается, что таким образом ФОМС получит дополнительные 200 миллиардов рублей в год. Предложение уже одобрили на заседании правительства.

Пока из-за дефицита ФОМС российские больницы испытывают большие проблемы с финансированием. К примеру, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова сообщила в Facebook: «С 1 января к нам в фонд стали поступать обращения из НИИ нейрохирургии им Бурденко. За операции, которые в прошлом году были бесплатными, теперь стали брать с детей деньги. А все потому, что денег спецмедпомощи выделили слишком мало. В РОНЦ, наоборот, уже в мае закончились деньги высокотехнологичной медпомощи на трансплантации костного мозга у детей. Все больницы вокруг взвыли, что денег мало и ни на что не хватает».

Фото: witawt.ucoz.ru

#Новости#Больницы#ТФОМС#Здравоохранение#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25