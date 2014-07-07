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Задай вопросы руководителям ГИБДД в Тюмени лично

7 июля 2014, 11:28
На Цветном бульваре, со стороны Орджоникидзе, 11 июля с 13 до 14:30 пройдет общественная приемная руководства ГИБДД.
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Тюмень

Тюменцы смогут задать наболевшие вопросы, касающиеся организации дорожного движения и работы дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД. Жители нашего города также внесут предложения и рекомендации по совершенствованию работы светофоров, нарядов ДПС и обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает ОГИБДД по г. Тюмени.

Общаться с населением будут начальник ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени подполковник полиции Александр Селюнин, заместитель командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области майор полиции Дмитрий Антохин. Также на вопросы граждан будет отвечать врио начальника отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени майор полиции Владимир Ившин.

Тел.: 27-40-13, 27-40-34.

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