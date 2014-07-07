Задай вопросы руководителям ГИБДД в Тюмени лично

Общаться с населением будут начальник ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени подполковник полиции Александр Селюнин, заместитель командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области майор полиции Дмитрий Антохин. Также на вопросы граждан будет отвечать врио начальника отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени майор полиции Владимир Ившин.