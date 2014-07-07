Тюменка Зульфия Сабитова — бронзовая призерка первенства Европы

Зульфия Сабитова — мастер спорта России по гребному слалому. Занимается данным видом спорта с 2007 года. Главные достижения: победитель чемпионата Уральского федерального округа 2012 года, победитель первенства России до 24-х лет 2012 года, бронзовый призер первенства Европы 2013 года во Франции, участница чемпионата мира 2013 года в Праге, бронзовый призер первенства Европы 2014 года в Скопье. С начала карьеры до настоящего времени тренируется под руководством Сергея Токмакова.