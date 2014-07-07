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Тюменка Зульфия Сабитова — бронзовая призерка первенства Европы

7 июля 2014, 12:33
Тюменская спортсменка Зульфия Сабитова стала бронзовым призером первенства Европы по гребному слалому. Соревнования проходили в Скопье (Македония).
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Тюмень

Зульфия Сабитова выступала на первенстве Европы по гребному слалому в составе юниорской сборной России. В командной гонке в каноэ-одиночках она вместе с Полиной Мухгалеевой и Анастасией Тропкиной стала бронзовым призером соревнований, отметили в пресс-службе областного центра спортивной подготовки.

Зульфия Сабитова — мастер спорта России по гребному слалому. Занимается данным видом спорта с 2007 года. Главные достижения: победитель чемпионата Уральского федерального округа 2012 года, победитель первенства России до 24-х лет 2012 года, бронзовый призер первенства Европы 2013 года во Франции, участница чемпионата мира 2013 года в Праге, бронзовый призер первенства Европы 2014 года в Скопье. С начала карьеры до настоящего времени тренируется под руководством Сергея Токмакова.

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