Для подростков-сирот работает лагерь труда и отдыха

Всего в филиале областного детского центра «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка», на базе которого организована смена, этим летом будут трудиться и отдыхать 70 юношей и девушек в возрасте 16–18 лет.
Как сообщает пресс-служба центра, 2 июля на территорию «Олимпийской ребячки», открытой в прошлом году, заехала вторая группа ребят-участников программы, которые на 14 дней (именно столько длится заезд) образуют отдельный отряд «Герои нашего времени».
Все они уже обучаются по различным специальностям в учреждениях среднего профессионального образования Тюменской области. Поэтому в первые дни проведения смены им необходимо выбрать направление работы, в котором смогут проявить свои таланты или закрепить навыки, получить практический опыт. С каждым подростком заключается официальный трудовой договор, в соответствии с которым он получает по итогу смены денежное вознаграждение.
Среди предлагаемых вариантов занятости — официант, помощник цветовода, рабочий, помощник инструктора по спорту, помощник вожатого и так далее. Парни — спортсмены в один голос кричали и поднимали руки: «Мы будем инструкторами по спорту!». Две девушки и один молодой человек решили попробовать себя в роли помощников вожатых на второй летней смене, которая продолжается на территории «Олимпийской Ребячки».
Ежедневно в программе ребят выделяется 4 часа в день на работу. В ходе первого заезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, территория лагеря была подготовлена к приезду детей-участников второй летней смен, была очищена береговая зона, подготовлены лодки и катамараны, которые спустили на воду.
Все остальное время ребята живут жизнью лагеря, отдыхают, принимают участие в мероприятиях, посещают развивающие центры различной направленности, катаются на катере, играют в пейнтбол, плавают в бассейне.
Особенно запоминающимся для ребят-участников первого заезда стало открытие общелагерной спартакиады, на котором они смогли показать свои силы в ринго и мини-футболе. В завершении заезда ребята благодарили вожатую за терпение, педагогов за доброе отношение и лагерь за добрую атмосферу, и время, проведенное с пользой.
Всего в 2014 году 175 тысяч ребят, проживающих в Тюменской области (это 96% школьников), будут охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе отдохнут в различных детских организациях, санаториях, загородных и пришкольных лагерях региона. При этом более 40 тысяч детей, в том числе более 3,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнут по льготным программам. За пределами региона отдохнут более 2 тысяч детей, в том числе 150 детей — в Республике Крым.
Помимо этого, в 2014 году в загородных оздоровительных лагерях и центрах Тюменской области отдохнут около 2,4 тысяч детей из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.