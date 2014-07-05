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В Зареке сгорел частный дом со всеми постройками

5 июля 2014, 12:45
Серьезный пожар произошел вечером в пятницу, 4 июля, на улице Астраханской в заречной части Тюмени. Частный дом сгорел вместе со всеми постройками.
Сюжет
Тюмень

О пожаре в социальной сети написал Вадим Сорокин. Он же выложил фотографии с места происшествия.

Как сообщают очевидцы, пожар в частном доме на улице Астраханской начался вечером, около 18 часов. Огнем был охвачено не только само здание, но и весь участок. Дом и все дворовые постройки полностью выгорели. К счастью, соседние дома стоят на некотором отдалении, поэтому на другие участки огонь не перекинулся.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Это подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Там сообщили, что огнеборцы своевременно среагировали на вызов и оперативно прибыли на место происшествия. Пожар в частном доме площадью более 50 кв. метров тушили 16 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.

«Насколько мы поняли, пожар случился из-за проводки: провод от фонарного столба был оборван и лежал на участке», — отметил один из свидетелей происшествия.

Из-за чего на самом деле произошел пожар и какова сумма причиненного им ущерба, предстоит выяснить специалистам.

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