В Зареке сгорел частный дом со всеми постройками

Как сообщают очевидцы, пожар в частном доме на улице Астраханской начался вечером, около 18 часов. Огнем был охвачено не только само здание, но и весь участок. Дом и все дворовые постройки полностью выгорели. К счастью, соседние дома стоят на некотором отдалении, поэтому на другие участки огонь не перекинулся.