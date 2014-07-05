Готовность организаций ЖКХ к зиме отследит спецкомиссия

В администрации города подписано распоряжение о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени к осенне-зимнему периоду 2014 — 2015 годов. За своевременной и качественной подготовкой жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства города Тюмени к работе в осенне-зимний период 2014 — 2015 годов, а также для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией решено создать городскую комиссию по проверке готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени к этому периоду.