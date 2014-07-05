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Готовность организаций ЖКХ к зиме отследит спецкомиссия

5 июля 2014, 09:21
В Тюмени создана городская комиссия по проверке готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства города к осенне-зимнему периоду 2014 — 2015 годов.

В администрации города подписано распоряжение о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени к осенне-зимнему периоду 2014 — 2015 годов. За своевременной и качественной подготовкой жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства города Тюмени к работе в осенне-зимний период 2014 — 2015 годов, а также для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией решено создать городскую комиссию по проверке готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени к этому периоду.

Как сообщает пресс-служба администрации, до 15 сентября комиссия проверит готовность управляющих, ресурсоснабжающих, а также сетевых организаций города Тюмени к осенне-зимнему периоду 2014 — 2015 годов.

#Новости#Подготовка к зиме#ЖКХ#Контроль#Женя#Общество
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