Смертей от онкологии в Тюмени стало меньше

Как рассказал на пресс-конференции главный врач Медицинского города Андрей Кудряков, в настоящее время происходит процесс объединения Областного онкологического диспансера с морфологическим корпусом. Последний включает патологоанатомические службы, бюро судебно-медицинской экспертизы, лабораторный центр, а также планируется открытие кафедры Тюменской государственной академии и создание обучающего симуляционного центра для молодых врачей и студентов.
«Жители области будут получать высокотехнологичную медицинскую помощь в одном месте, начиная с отделения диагностики и заканчивая хирургическим и терапевтическим лечением. Это сделано для улучшения качества предоставления и доступности медицинской помощи — главное, чего мы пытаемся достигнуть, создавая такой крупный лечебный центр», — отметил Андрей Кудряков.
Сегодня на территории д. Патрушева находится несколько медицинских учреждений: Областная больница № 1, медико-санитарная часть «Нефтяник», Федеральный центр нейрохирургии, Радиологический центр, а в перспективе строительство еще одного корпуса онкологического диспансера. В нем будет находиться поликлиника, стационарный и диагностический блок с операционными, отдел лучевой терапии.
«Мы прорабатываем с подрядчиком вопрос корректировки проекта, разработанного еще в 2011 году, в части совершенствования и оснащения более современным медоборудованием. Плюс рассматриваем возможность применения модульных технологий конфигурации в помещении. Например, в зависимости от потребности изменение одноместной на двухместную палату», — добавил главный врач Медицинского города. Возможность финансирования строительства этого корпуса рассматривается на федеральном уровне.
Онкологические заболевания по показателю смертности среди населения занимают третье месте, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям и внешним причинам — ДТП, отравление, травмы. Если говорить о статистике, то уровень смертности населения от онкологических заболеваний в области снизился с 56 до 49 на 100 тысяч населения. А количество обратившихся в Медицинский город выросло на 15%. Кроме того, вырос процент выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях с 51% до 55%. Цель — достичь 56% и это немаловажно, ведь чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее будет лечение.
«Такого многопрофильного медцентра со своей логистикой, бухгалтерией, системой управления в России нет. Благодаря внедрению новых организационных методов работы, современному оснащению мы получаем высокий уровень оказания медицинской помощи. Продолжительность жизни населения увеличилась, а смертность уменьшилась, в том числе по онкологическому профилю», — подчеркнула первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брынза.
Фото: trmo.ru