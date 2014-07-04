Смертей от онкологии в Тюмени стало меньше

Онкологические заболевания по показателю смертности среди населения занимают третье месте, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям и внешним причинам — ДТП, отравление, травмы. Если говорить о статистике, то уровень смертности населения от онкологических заболеваний в области снизился с 56 до 49 на 100 тысяч населения. А количество обратившихся в Медицинский город выросло на 15%. Кроме того, вырос процент выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях с 51% до 55%. Цель — достичь 56% и это немаловажно, ведь чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее будет лечение.