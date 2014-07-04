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Путин назначил нового начальника УМВД России по Тюменской области

4 июля 2014, 23:51
У управления УМВД по Тюменской области сегодня, 4 июля, появился одобренный президентом новый руководитель. Им стал ставрополец Юрий Алтынов.
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УМВД

О назначении на пост руководителя УМВД по Тюменской области генерал-майора полиции Юрия Алтынова заявлено в указе № 487 от 4 июля, подписанном Владимиром Путиным и выложенном на «Официальном интернет-портале правовой информации».

Напомним, предыдущий глава тюменской полиции Михаил Корнеев был уволен после коррупционного скандала.

Официальная справка:

С 1986 по 2001 год работал на различных должностях в уголовном розыске, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника ОУР УВД Красноярска.

В 1992 году окончил Омскую высшую школу МВД России. С 2001 по 2008 год являлся начальником УВД по Октябрьскому району Красноярска. В августе 2008 года назначен на должность начальника Управления уголовного розыска ГУВД по Красноярскому краю.

За период службы Юрий Петрович имеет 70 поощрений, награжден государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

В порядке ротации кадров федерального резерва Министерства внутренних дел РФ Алтынов назначен указом Президента Российской Федерации № 593 от 06 мая 2011 года на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю — начальника полиции.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года ему присвоено специальное звание высшего начальствующего состава генерал-майор полиции.

Фото: 26.mvd.ru

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