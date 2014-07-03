СМС-спама больше не будет

Согласно действующему в России законодательству, оператор связи не имеет права фильтровать сообщения и отказываться от их доставки, даже если есть сведения, что это рассылка, на получение которой абонент не давал согласия.
Теперь законной признается только рассылка от конкретного отправителя, если абонент дал на нее согласие. Для проведения рассылок необходимо заключить с оператором связи договор о ее осуществлении, предоставив необходимые сведения об объеме, времени получения и характере рассылки. Доказывать наличие согласия абонента будет сам заказчик рассылки. При этом оператор связи должен бесплатно для абонента прекращать передачу коротких текстовых сообщений, если абонент не давал на данную передачу согласие.
Абонент также сможет потребовать от оператора прекратить рассылки от конкретного отправителя. Об этом пишет «РИА Новости».
Отметим, закон определяет СМС-рассылку по трем критериям: массовость, автоматический характер и использование номеров, не предусмотренных российской системой и планом нумерации (например, коротких номеров и букв).
Вместе с тем авторы законопроекта отмечают, что изменения не коснутся личных (не массовых и не автоматических) сообщений.
Соавтор документа, вице-спикер ГД Сергей Железняк подчеркнул, что каждый владелец мобильного телефона регулярно сталкивается с навязчивой и не согласованной с ним SMS-рассылкой, которая воспринимается очень негативно, а зачастую вводит в заблуждение, особенно пожилых людей. «Предлагаемый законопроект позволит значительно уменьшить количество несанкционированных абонентами рассылок по сетям сотовой связи. Для дополнительной защиты от СМС-спама мы советуем гражданам ответственно относиться к договорам и анкетам, которые им предлагают различные поставщики услуг и товаров, в которых клиенты сами указывают свои данные и номера мобильных телефонов, выражая тем самым согласие на подписку», — сказал депутат.
Добавим, рынок СМС-рассылок в России в 2013 году вырос в 1,7 раза — до 101 миллиона долларов, при этом 70% рассылок составляют уведомления банков своим клиентам. Остальной трафик сформировали рекламные сообщения торговых сетей, интернет-магазинов, автоперевозчиков, предприятий услуг, электронных платежных систем — однако значительная часть рекламного трафика приходилась на спам.
До конца 2013 года СМС-рассылки осуществлялись по схеме, которая не требовала заключения прямых договоров с оператором. То есть компания-заказчик СМС-рассылки могла воспользоваться услугами не операторов, а посредников, которые не заключали договоры с операторами мобильной связи напрямую.
С конца 2013 года крупнейшие сотовые операторы приняли ряд мер по предотвращению рассылки СМС-спама своим абонентам. Так, «Мегафон», МТС и Tele2 стали блокировать входящие СМС-рассылки с коротких и буквенно-символьных номеров отправителя или СМС-агрегатора, который не имеет прямого договора с оператором. В результате объем спама стал уменьшаться. По данным сотовых операторов, объем СМС-спама после реализации мер по его пресечению уменьшился в 3–4,5 раза.
Фото: sms07.ru