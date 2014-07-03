СМС-спама больше не будет

Соавтор документа, вице-спикер ГД Сергей Железняк подчеркнул, что каждый владелец мобильного телефона регулярно сталкивается с навязчивой и не согласованной с ним SMS-рассылкой, которая воспринимается очень негативно, а зачастую вводит в заблуждение, особенно пожилых людей. «Предлагаемый законопроект позволит значительно уменьшить количество несанкционированных абонентами рассылок по сетям сотовой связи. Для дополнительной защиты от СМС-спама мы советуем гражданам ответственно относиться к договорам и анкетам, которые им предлагают различные поставщики услуг и товаров, в которых клиенты сами указывают свои данные и номера мобильных телефонов, выражая тем самым согласие на подписку», — сказал депутат.