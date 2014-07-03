Приютил друзей-наркоманов — получил год колонии

«П. я вижу на скамье подсудимых второй раз. Парень он хоть и проблемный, но совсем не глупый, и, в общем-то, на пути к осознанию. Но ведь наркотики — это болезнь, он их употребляет с 2006 года, лечился… [Денис П. состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом „зависимость от опиатов средней степени“, — прим. ред.]. Думаю, пребывание в колонии общего режима в течение года поможет ему преодолеть эти проблемы», — прокомментировал свое решение судья Ходкин.