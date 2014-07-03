Приютил друзей-наркоманов — получил год колонии

Тюменец устроившего наркопритон в центре города, отправится в колонию общего режима.
Центральный районный суд Тюмени в первый день лета вынес приговор тюменцу Денису П. Молодого мужчину обвиняют в том, что в течение двух месяцев минувшей весной он, «не желая нести материальные расходы на приобретение наркотических средств», приглашал в гости троих наркозависимых приятелей. В обмен на приют, где можно было находиться под кайфом, тюменцы приносили Денису П. наркотики. Все вместе они готовили зелье и употребляли его внутривенно.
Как прокомментировал судья Сергей Ходкин, случай этот не такой уж и редкий: в течение года каждый судья рассматривает несколько подобных дел. Возмущает в этой истории одно — квартира престарелой бабушки подсудимого, в которой он устроил притон, находилась в самом центре горда, рядом с судом, на улице Свердлова.
Как рассказал представитель гособвинения помощник прокурора Тюмени Ильнур Бадритдинов, обвиняемый ранее же был судим, причем за такое же преступление, и это выступило отягчающим обстоятельством в деле, которое рассматривалось в особом порядке (обвиняемый явился с повинной и утверждал, что раскаялся). Гособвинение попросило для Дениса П. год и шесть месяцев лишения свободы по ч. 1 ст. 232 УК РФ.
Суд, учтя хронические болезни подсудимого как смягчающее обстоятельство, вынес решение: год в исправительной колонии общего режима.
«П. я вижу на скамье подсудимых второй раз. Парень он хоть и проблемный, но совсем не глупый, и, в общем-то, на пути к осознанию. Но ведь наркотики — это болезнь, он их употребляет с 2006 года, лечился… [Денис П. состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом „зависимость от опиатов средней степени“, — прим. ред.]. Думаю, пребывание в колонии общего режима в течение года поможет ему преодолеть эти проблемы», — прокомментировал свое решение судья Ходкин.