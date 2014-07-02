Уволен глава областного Управления автомобильных дорог

Пресс-секретарь главного управления строительства Тюменской области Ольга Крюкова пояснила, что у Алмаза Закиева в июне закончился срок трудового договора, и этот контракт ему не продлили — то есть фактически уволили.
Более 10 лет Алмаз Рашитович занимал пост руководителя управления автодорог. В свое время его назначил губернатор Сергей Собянин.
В настоящее время обязанности руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог» исполняет Андрей Ковалев, который ранее был заместителем главы казенного учреждения.
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