Сезон клещей: 10 000 укушенных

На прошлой неделе активность клещей немного снизилась: в больницы обратилось не восемь сотен, как на предыдущей неделе, а «всего» 637 человек.
Как сообщают в Роспотребнадзоре, на 30 июня зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Кроме того, как добавляет Шарухо, зарегистрировано 5 случаев заражения боррелиозом.
Специалисты напоминают: взрослым жителям Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75)