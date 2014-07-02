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Сезон клещей: 10 000 укушенных

2 июля 2014, 09:58
За отметку 10 000 перевалило к концу июня число укушенных клещами, рассказала глава областного Роспотребнадзора Галина Шарухо.

На прошлой неделе активность клещей немного снизилась: в больницы обратилось не восемь сотен, как на предыдущей неделе, а «всего» 637 человек.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, на 30 июня зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Кроме того, как добавляет Шарухо, зарегистрировано 5 случаев заражения боррелиозом.

Специалисты напоминают: взрослым жителям Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75)

#Новости#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Клещи#Медицина#Дарья#Общество
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