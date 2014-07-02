Семь тюменских пар получат медали «За любовь и верность»

В день святых Петра и Февронии Муромских во Дворце бракосочетания Тюмени пройдет торжественное чествование семи семейных пар, которые прожили в браке более 25 лет, достойно воспитали детей и внуков.
В областном центре на получение медали всего было подано 9 заявок. Каждую кандидатуру рассматривает департамент социального развития Тюменской области. «Учитываются звания и награды, которые получили супруги в течение жизни, например, звание „Ветеран труда“. Важную роль играют отзывы о кандидатах коллег по работе, соседей, а также отсутствие судимости», — пояснили в департаменте соцразвития области.
Как рассказала начальник отдела по работе с семьей и детьми Управления социальной защиты населения города Ольга Красивина, заявки на соискание общественной награды принимаются в течение всего года. «Обратиться может любой желающий, но в основном, их подают уже взрослые дети, которые хотят выразить признательность своим родителям. Никаких социальных мер поддержки награда за собой не несет, это общественное признание», — рассказала она. Всего в этот день медали будут вручены 70 супружеским парам во всех муниципальных образованиях Тюменской области.
Кроме того, в День семьи, любви и верности горожан будут ждать несколько праздничных площадок:
• с 15 до 16 часов на аллее Молодоженов пройдет праздничная программа «Давайте семейные ценности чтить»
• с 17 до 18 часов в сквере Корабельный — «Печалям и невзгодам всем назло»
• с 18 до 19 часов на площади Дома культуры «Поиск» (ул. Александра Пушкина, 10) — «С любовью обменялись мы сердцами»
Для детей и их родителей пройдет ряд концертно-развлекательных, игровых и конкурсных программ:
• 6 июля с 15 часов в центре культуры и искусства «Современник» — чемпионат по сборке пазлов «Частички одного целого»
• 8 июля в 11 часов 30 минут в Доме культуры «Орфей» — семейный конкурс «Ромашковый праздник»
• 10 июля в 14 часов в Доме культуры «Тура» — развлекательно-игровая программа «Иван да Марья».
Ребята могут принять участие в конкурсах рисунков, фотографий, рассказов о семье.
Более подробную информацию о мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности, можно узнать по телефону информационно-справочной службы 566–330, а также на странице управления социальной защиты населения города Тюмени на портале администрации города Тюмени в разделе «Информация».
Фото: obshelit.ru