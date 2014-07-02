Семь тюменских пар получат медали «За любовь и верность»

Как рассказала начальник отдела по работе с семьей и детьми Управления социальной защиты населения города Ольга Красивина, заявки на соискание общественной награды принимаются в течение всего года. «Обратиться может любой желающий, но в основном, их подают уже взрослые дети, которые хотят выразить признательность своим родителям. Никаких социальных мер поддержки награда за собой не несет, это общественное признание», — рассказала она. Всего в этот день медали будут вручены 70 супружеским парам во всех муниципальных образованиях Тюменской области.