Разбойник заразил подругу ВИЧ

Прокуратура Ленинского округа направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в заражении человека ВИЧ-инфекцией (ч.2 ст.122 УК РФ) и угрозе убийством (ч.1 ст.119 УК РФ).
Как было установлено следствием, 20-летняя тюменка познакомилась с ранее судимым мужчиной из Уватского района в феврале 2013 года. Молодые люди стали сожительствовать, вскоре девушка забеременела, но уже в мае бросила мужчину из-за того, что тот периодически устраивал скандалы и, напившись, угрожал ее убить.
О том, что любимый подарил ей ВИЧ, девушка узнала только сентябре при повторном обследовании в женской консультации: анализ на наличие антител к ВИЧ дал положительный результат (при первом обращении в женскую консультацию врачи вирус не обнаружили). Потерпевшая обратилась в полицию.
По счастливой случайности у потерпевшей родилась здоровая дочка. А вот ее мама вынуждена каждые три месяца проходить лечение в центре по профилактике и борьбы со СПИД.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа, что мужчина был болен ВИЧ с 2006 года и знал об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица опасным заболеванием.
В 2014 году он за совершенный в Уватском районе разбой был отправлен на 2 года в колонию. Сейчас ему предстоит предстать перед судом по обвинению в заражении опасным заболеванием и угрозе убийством, ему грозит до 5 лет лишения свободы.