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Детская железная дорога теперь работает и по выходным

2 июля 2014, 16:48
С 1 июля Тюменская детская железная дорога изменяет график работы. Теперь, помимо будних дней, прокатиться по узкоколейному пути вдоль озера Андреевское можно будет и в субботу.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба Тюменского региона обслуживания СвЖД, от вокзала детской дороги (19 км Ялуторовского тракта) поезд отправляется 4 раза в день: в 10 часов 30 минут, 11 часов 30 минут, 12 часов 30 минут и 14 часов 30 минут. Стоимость взрослого билета 130 рублей, детского — 75 рублей.

Отметим, до недавнего времени поезд ездил только по будням. Для многих горожан это время было неудобно, с связи с чем расписание отправления поезда изменили. К новому пассажирскому сезону на детской железной дороге было капитально отремонтировано локомотивное депо. Обновлены здания вокзала, учебных классов, столовой. Готов к эксплуатации подвижной состав — 3 локомотива и 4 пассажирских вагона.

Тюменская детская железная дорога была открыта 3 августа 1969 года. Протяженность маршрута — около 4 км, время в пути — 45 минут. За 45 лет здесь прошли обучение более 18 тысяч воспитанников. Ежегодно за летний сезон здесь перевозят более 10 тысяч пассажиров.

Фото: top.sarbc.ru

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