Детская железная дорога теперь работает и по выходным

Отметим, до недавнего времени поезд ездил только по будням. Для многих горожан это время было неудобно, с связи с чем расписание отправления поезда изменили. К новому пассажирскому сезону на детской железной дороге было капитально отремонтировано локомотивное депо. Обновлены здания вокзала, учебных классов, столовой. Готов к эксплуатации подвижной состав — 3 локомотива и 4 пассажирских вагона.